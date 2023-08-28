美國商人史威登在中國囚禁逾10年 家人着急

中國/美國/美國商人史威登

美國商人史威登在中國囚禁逾10年，美方強調遭中國錯誤拘留，過去2年家屬期盼獲釋落空。近日美方官員獲准探視，發現長期關押導致史威登身心狀況堪憂，但中方仍不鬆口釋放條件。

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據中央社今天引述美國之音消息稱，中國關押美國商人史威登（Mark Swidan）逾10年。2012年，儘管沒有相關證據，美國商人史威登被中國警方以製造和販賣毒品的罪名逮捕。2019年，中國法庭判處他死刑，緩期2年執行。2023年4月，中國江門市中級法院駁回了史威登的上訴，維持原判。

美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）近日探視了史威登，之後致電史威登的母親，指會向中國最高級別的官員提出要求，為史威登提供體檢，且依醫療原因釋放他，或採取監外執行。但勃恩斯也坦承，美國國務院並不清楚中國方面想要什麼條件。

勃恩斯探視時曾告訴史威登，獲釋可能要等上幾個月，或者幾年；史威登母親對此感到非常沮喪和失望，因為過去2年，她一直被告知美國和中國政府討論釋放但無進展；也憂心史威登精神狀況，加上他的膝蓋脫臼、嘴巴不停流血等問題，擔心沒有辦法再在監獄裡熬過一個冬天。

據該報道，而且史威登被關押在廣東省的一所監獄中，牢房裡24小時都開着發熱的燈，溫度達到94華氏度（約攝氏34.4度），僅有一個小小的風扇降溫，只能睡在混凝土和紙板上，條件十分惡劣。

聯合國人權理事會任意拘押問題工作組2020年2月做出結論，指中國政府錯誤地拘押史威登，違反國際法，美國國會眾議院今年4月也通過決議案，呼籲中國儘快釋放史威登，但迄今中國依舊強行關押。

據該報道稱，中國2018年10月通過法令，列出向外國移管被判刑人應當符合的條件和申請事宜。但被判刑人被判處死刑緩期執行或者無期徒刑時，中國可以拒絕移管。