被指稱違反國安法 推廣粵語協會“港語學”停運

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已經有10年歷史的在香港的“港語學“主席陳樂行今天8月28日在社交網站宣布即日起停止香港註冊社團”港語學“所有運作，並啟動解散程序，主要因為國安人員的壓力。

北京通過香港國安法並且在2020年推行，引發當地大規模的遊行抗議

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香港的“港語學“協會主席陳樂行今天8月28日在社交網站宣布即日起停止香港註冊社團”港語學“協會所有運作，並啟動解散程序，主要為了保護家人安全。

推廣粵語的“港語學“協會在2013年成立，旨在維護香港人講廣東話的權利，該協會已經有10年的歷史，

“港語學“協會主席陳樂行稱，近日香港國安處人員到他的住房搜查及問話，這些警員指”港語學“一篇廣東話徵文比賽參賽作品涉嫌違反《國安法》，要求從網絡上下架。

為保障他家人及前協會成員的安全，陳樂行表示在諮詢律師意見後，他決定停止“港語學“協會的所有運作並啟動解散程序，因為感到受到警察監視。

而且陳樂行稱，本月22日，香港國安處人員沒有搜查許可就在早上7時20分去到他的舊居，要求面見他本人，但當時他身處外地。他說國安處人員要求陳樂行家人轉要求，將三年前“中西區廣東話徵文比賽“的一篇小說文章下架。

北京通過香港國安法並且在2020年推行，引發當地大規模的遊行抗議，反對派被迫噤聲。