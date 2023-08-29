中國嚴禁日本海產品 日本警告要到世貿告狀

中國/日本/核處理水入海

在受災的福島第一核電站泄漏處理過的核水排海後，日本周二威脅將中國告上世界貿易組織，尋求撤銷北京對日本所有海鮮進口的禁令。

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日本外務大臣林芳正對新聞界稱，日本將在世貿組織框架下採取各種途徑，針對中國水產品禁令採取必要行動。

日本經濟安全大臣高市早苗另外表示，如果通過外交途徑向中國提出抗議無效，向世貿組織提起申訴可能會成為一種選擇。

據路透社今天報道稱，此番言論發表之際，日本企業和公共設施不斷收到來自中國+86國家代碼的騷擾電話，許多騷擾電話抨擊福島放水。

據時事新聞報道，日本國家警察廳迄今為止已收到 225 起騷擾電話報告，政府表示正在尋求電信公司的幫助來攔截這些電話。

日本電報電話公司旗下 NTT Communications 的一位發言人表示，越來越多的固定電話用戶要求屏蔽外國號碼。NTT 以及 KDDI 和軟銀公司等其他電話公司正在根據政府的要求討論採取措施。

為包括福島縣在內的日本東部地區提供服務的 NTT East 表示，為了回應政府的請求，該公司已於周二設立了一個客戶服務中心，專門處理來自海外的騷擾電話。

日本經濟產業大臣西村康稔在新聞發布會上表示：“對於大量可能來自中國的騷擾電話，我們感到非常遺憾和擔憂。” 他說，據福島民眾稱，有些電話甚至打到了醫院。日本經濟產業大臣敦促，“醫院人命關天。請立即停止電話騷擾。”

這位部長透露，日本政府正在收集有關中國抵制日本產品運動的報告的信息，並將與商界領袖合作應對解決這一問題。