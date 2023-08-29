中國地方鼓勵生育新招：獎勵娶25歲以下的新娘子

中國/結婚生育

中國東部一個縣向25歲或以下的新娘提供1000元人民幣（137美元）的“獎勵”，這是激勵年輕人結婚生育孩子的最新措施.路透社說，中國越來越擔心結婚減少以及出生率下降問題。

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中國常山縣官方微信賬號上周發布的通知稱，獎勵是為了促進適齡結婚與生育。獎勵還包括為有孩子的夫婦提供一系列兒童保育、生育和教育補貼。

路透社說，出於對中國六十年來人口首次下降和人口迅速老齡化的擔憂，中國當局正在緊急嘗試一系列措施來提高出生率，包括財政激勵措施和改善兒童保育設施。

中國的法定結婚年齡為男性22歲，女性20歲，但結婚數量一直在下降。由於官方政策使單身女性更難生育，也部分影響至出生率下降。

根據中國政府 6 月份發布的數據，2022 年結婚率創下歷史新低，為 680 萬，為 1986 年以來的最低水平。去年結婚人數比 2021 年更減少了 80 萬。

據官方媒體消息說，中國的生育率已經是世界上最低的國家之一，預計到 2022 年將降至 1.09 的歷史新低。

據該報道，在中國，高昂的育兒費用和不得不停止自己的職業生涯，讓許多女性不願生更多的孩子，甚至根本不想生孩子。性別歧視和由婦女照顧子女的傳統陳規定型觀念在中國仍然普遍存在。

路透社說，消費者信心低迷以及對中國經濟健康狀況日益擔憂也是中國年輕人不願結婚生子的關鍵因素。