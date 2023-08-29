中國熱賣核輻射檢測儀 但有測出自家超標900倍

中國/房地產/核處理水入海/核輻射

日本核處理水排海後，中國國內在恐慌情緒蔓延下，除低價的食鹽被搶購一空，連高價的核輻射檢測儀也賣到缺貨。但不少買到貨的中國民眾檢測後赫然發現，自己家裡才是核輻射量最高的地方。一名中國網友在社群貼文稱，用蓋格計數器測量後發現，輻射值竟是所說的東京輻射數的976倍。

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據中央社今天引述消息報道稱，日本核處理水24日排海後，原本屬冷門產品、單價約在人民幣350至500元間的核輻射檢測儀瞬間大賣。據網購熱搜數字顯示，“核輻射檢測儀”的搜尋量，較1周前大增232%。不到1周時間，中國國內的核輻射檢測儀在庫存不足、生產不及下，迅速賣到缺貨。有的廠家8月至今的銷售量就突破1萬台，是以往月銷量的數倍。有的銷售平台則顯示，尚未消化的核輻射檢測儀訂單多達數萬筆。

據中國官方媒體稱，順利買到核輻射檢測儀的中國民眾，一收到貨就在自己所處的環境中四處測量。但卻意外發現，核輻射量最高的地方，居然是自己家裡。消息指浙江某沿海城市一名夏姓民眾表示，她在戶外拿檢測儀測量，儀器顯示輻射量只有每小時0.06至0.08微西弗。但拿到家裡一測，輻射量反而升高到每小時0.1到0.2微西弗。

夏姓民眾指出，因為家住沿海城市，她生怕會受核輻射影響，所以買檢測儀讓自己放心點。到貨後，她拿着測量儀在社區里、家裡到處測量，結果發現家裡的輻射值最高，其中廁所、卧室的數字又更高。

根據中國網上消息說，在中國網絡上，不少人都秀出了自家的核輻射測量值，大多都在每小時0.1微西弗左右，與夏姓民眾測得的差不多。有人因此懷疑，這些核輻射來自建材，其中瓷磚、大理石的輻射量很高。

還有中國網友表示，以後若要進行室內裝修，大家恐怕都會人手一台檢測儀，親自檢測建材輻射量，“建材市場生意要難做了”。

其他中國網絡平台則有網友直指，不測不知道，一測出來，自己家裡“恐怕比海里的輻射量還高”；還有網友意有所指地說，既然檢測出來是這樣“大家瞎折騰什麼呢，該吃吃、該喝喝、該幹嘛幹嘛”。

據新頭殼消息說，上海一網友測自家核輻射值竟是東京976倍，學者警告，日本核電廠排水反而加劇中國房地產危機。

日本24日開始排放福島核廢水，引發中國跳腳，不僅引發中國民眾搶購鹽的現象，中國網絡社群更流傳一段貼文，民眾稱利用蓋格計數器這一檢測游離核輻射的儀器測量，一測之下竟發現，自家的輻射值竟是東京的976倍，相關訊息在中國網易和微博等社群掀起熱議。

報道引述加拿大約克大學副教授沈榮欽認為，這個發現無異於對正在墜落的房地產市場落井下石，讓中國經濟陷入更大的困難中。

據該消息，一名中國網友在社群貼文稱，用蓋格計數器測量後發現，輻射值竟是東京的976倍，貼文寫道，自家數值比福島3.0還嚴重，會不定時升高，最高有9.7，真讓他驚呆了，他指出，按照央視新聞的數據，東京的值為0.01，那他家的數據就是東京的976倍了，該名中國網友稱，自己的蓋格計數器買了半年，沒想到在家裡測，一用就爆炸，他現在頭很痛，想知道這是普遍的現象還是個別現象。

這段貼文被截圖流傳在中國網絡社群中，該報引述沈榮欽表示，雖然聽起來不可思議，不過歷史以一種難以預料的方式發生了，中國民眾為了避免核污染，購買蓋革計數器檢測海洋食品，結果多數未發現核污染。

據沈榮欽指出，中國的建材普遍有超標核輻射的問題，這讓不少中國民眾大驚失色，其他城市也紛紛效法檢測，初步顯示中國建築輻射污染的情形恐怕並不罕見，民眾開始對房地產商抱怨，也懷疑其中是否有官商勾結。

沈榮欽認為，從恆大、碧桂園到SOHO的財務危機本來已經讓中國房地產泡沫破裂，如今民眾發現原來核輻射污染不是來自海上，而是來自住家與辦公室，每天暴露在超標的核污染中。這個發現無異於對正在墜落的房地產市場落井下石，讓中國經濟陷入更大的困難中。