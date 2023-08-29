國際原子能機構總幹事證實：首期排放的福島廢水無害無毒

國際原子能機構負責人星期二說，福島第一核電站排放的廢水的氚含量低於預期水平，對民眾沒有構成威脅。

2023年7月4日國際原子能機構負責人Rafael Mariano向日本首相送交有關福島廢水排放的報告 2023年

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國際原子能機構負責人格羅西（Rafael Grossi）在訪問斯德哥爾摩時對法新社說，“我們迄今可以證實，這些廢水的首批排放不包含任何有害水平的放射性核素。”

在發生了世界上最嚴重核事故之一的12年後，日本於上周開始將廢水排入太平洋，同時逐漸在未來幾十年中排放大約相當於540個奧林匹克游泳池的廢水。

格羅西說，“開始是按照我們的預期進行，但我們將繼續（監督），直到排放完最後一滴。”

國際原子能機構8月24日說，其獨立分析顯示，日本福島正在釋放的稀釋廢水的氚含量“遠低於每公升1500貝克勒爾的操作限制。”

這個限制也遠低於日本的國家安全標準。

日本多次表示廢水是無害的，但此舉引發當地漁民的擔憂並在中國引發憤怒，中國暫停從日本進口海產品。

福島第一核電的處理水排放到太平洋獲得了國際原子能機構的核查批准，東京方面也保證這些水對環境和人類健康是安全的。 福島核泄漏水經過處理後，除氚外的所有放射性物質都被去除，在用海水1比7稀釋後，再排放入海，其放射性水平低於每升 1500 貝克勒爾的目標限值，遠低於日本的此類操作標淮 40 倍，此類處理排放也是全球核工業的普遍做法。

據核電站運營商日本東京電力公司（Tepco）和日本當局稱，自核泄漏開始以來進行的海水檢測證實，放射性水平符合預測，沒有超過設定的限值。

國際原子能機構上周四也根據自己的分析結果保證，日本擬向大海排放的三態水中的放射性水平 "遠遠低於 "1500 Bq貝克勒爾的運行限值。