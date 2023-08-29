天子腳下 很多店家關門稱經濟真的放緩了

中國/經濟

以內需危機為標誌的中國經濟復蘇已降半旗。 這種消費尚未重啟的例證是：北京的一些商店被關閉了，其中包括 2019 年收購的前法國家樂福的品牌店。

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北京商店關門，這是中國國內經濟放緩的跡象。據本台駐北京記者斯特凡·拉加德 (Stéphane Lagarde) 採訪報道，“家樂福，完了，整個北京都這樣了。”這是位來自中國首都韓國區購物中心的商販所說。

入口柵欄關閉了，跑步機停止了，排練也停了……這個法國品牌曾經是外國在華定居點的象徵，在疫情爆發前被一家中國電子產品分銷商收購，但它無法抵禦連續兩次海嘯的影響：電子商務停滯和新冠疫情打擊。

該店大多數員工已被解僱。 有些人找到了工作，比如這位玩具櫃檯的推銷員，他用飛鏢槍向對麵攤位的面板射擊。據他介紹說，“年初家樂福就關門了，不僅僅是家樂福，很多商家都關門離開了購物中心。 »

有的企業倒閉，有的企業陷入困境……北京的許多購物中心都在努力吸引新租戶。

“在新冠疫情爆發之前，這種方式運作行很好。” 據電影院附近地下室的一位餐館老闆說，“那時我們是連鎖的。 我們有五家餐館。 如今，就只剩下一家了，而且有沒有多少顧客。 ”

據這裡清潔工說，“我還得繼續我的活兒了。” 今年夏天，他經常獨自一人出現在北京北部這些辦公樓和商店的走廊里。 一位負責出租的經紀人解釋道：“哦，你知道，直到 2018 年，情況很不錯：所有的商店都被租出了，餐廳和辦公室也搶手。 正常情況下，我們這裡最多可容納 60,000 人。 如今，這三座建築的利用率只達 70%。 ”

一位附近的貿易商告訴我們，儘管租金價格下降了一半以上，但仍有 30% 甚至 40% 的房屋空置。 中國7月份消費者價格指數下降0.3%，加上內需下降，這是通貨緊縮的跡象。