日本駐華使館遭扔磚頭 中國許諾保證安全

日本/中國/扔石塊。核處理水入海

日本政府相關人士2透露，日本東京電力福島第一核電站處理水排海作業啟動的24日，在北京的日本駐華大使館用地內被人投擲磚塊。但職員和設施未遭到損壞。日本已向中國交涉。中國外交部發言人今天許諾，會保障日本外交人員人身安全。汪文斌昨天在例行新聞發布會上已經對此作出承諾，但事件顯示此後仍然發生對日本使館扔石塊攻擊示威。

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據法新社今天報道稱，自日本福島核電站事故污染水排放引發爭議以來，日本駐華大使館前發生抗議，使館受電話騷擾掀起浪潮，中國今天許諾對居住在中國的外國人的安全保證。

中國外交發言人汪文斌今天在例行新聞發布會上在被問及此事時對記者說：中方一貫依法保護外國人的安全、權利和合法權益。

據共同社消息說，日本福島排海啟動後日本駐華大使館被扔磚塊。

但目前在日本駐華大使館附近中國加派了值守警車。

中國外交部發言人汪文斌在28日的記者會上，關於在華日本人學校持續被扔石塊或雞蛋的騷擾，表示“中方一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益”。

隨着排海作業的啟動，中國的反日情緒擴大。日本國內的個人和團體接到大量來自中國的騷擾電話，此外據日本政府相關人士稱，在華日本大使館和領事館也多次接到騷擾電話。