歐盟敦促中國外交透明 交代秦剛事情

歐盟/中國/秦剛

即將離任的布魯塞爾亞洲事務負責人告訴《政治》《POLITICO》雜誌，北京需要對秦剛失蹤一事敞開心扉。

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據POLITICO今天報道稱，歐盟高級官員稱中國應坦白部長失蹤一事。報道並稱，北京正面臨歐盟最高亞洲政策官員的呼籲，要求北京對中國前外交部長秦剛突然失蹤做出解釋。

在接受《政治》雜誌採訪時，即將離任的歐盟亞洲事務主席古納爾·維根德表示，北京方面應該闡明秦剛兩個月沒有在公開場合露面的原因，秦剛上任僅僅七個月後就在七月份被解除了職務。

據歐盟亞洲事務負責人維根德在本月早些時候的採訪中表示，“我不想對前部長秦剛的突然失蹤發表評論，我是在他擔任副部長時認識他的。” 維根德稱，“我確實希望中國領導人能夠提供更多有關所發生事件的信息。”他問道，“這是一個健康問題嗎？還是有其他原因導致中國外長突然從公眾視野和國際形象中消失？”

據POLITICO稱，歐盟外交機器中這位很少接受媒體採訪的高級人物的詢問，加劇了歐盟對中國日益增長的不滿，口水戰已經涵蓋了從貿易失衡到圍繞台灣和北京的軍事擴張主義，以及中國與莫斯科密切關係。

中國尚未解釋為何秦剛上個月被免去外長職務，政府發言人不再重複之前關於秦有“健康問題”的說法。迄今為止，大多數西方政府都將這一事件視為中國的內政。目前，秦仍然保留中國國務委員的頭銜，但秦剛還沒有在公開場合以這一職務露面。

秦剛的缺席導致歐盟外交政策負責人何塞普·博雷爾(Josep Borrell)原定訪華計畫被推遲，目前初步預計博雷爾將在今年秋天與中國最高外交官王毅會面。

據維根德說，“我們不僅僅是為了對話而對話；而是為了對話。”重要的是，我們是為了取得具體成果而進行對話，”

這位中國問題專家將於 8 月 31 日從歐盟外交政策機構歐洲對外行動署亞太區負責人的職位上退休。外交官們告訴《政治》雜誌，EEAS 目前正處於確定維根繼任者的最後階段，正在甄選來自該機構和歐盟各國首都的候選人。

在採訪中，維根德還批評了北京的許多國際倡議，例如“一帶一路”或“全球發展倡議”，警告說它們與歐洲所倡導的以及與聯合國領導的體系存在“重大偏差”。

“中國經常說一些東西不起作用，並且稱根據中國的解釋應該更好。與此同時，中國表示希望為世界治理做出貢獻。” “中國必須做出決定，是要推進自己以中國為中心的所謂‘全球倡議’，還是要讓聯合國及其專門組織成為一個更有效的普遍框架。”

韋根上任之際，歐洲各國政府對北京的立場急劇加強。德國是歐盟與中國的最大貿易夥伴，支持“去風險”供應鏈以避免過度依賴中國的做法， 而歐盟所有波羅的海成員國都退出了北京以前的“17+1”模式，該組織曾為中國的發展而設計。在西方因侵略烏克蘭而對克里姆林宮實施制裁後，歐洲還擔心中國作為俄羅斯最重要續補生命線的角色。

維根德說，“對於關鍵依賴性、脆弱性、去風險必要性的認識……不同的[歐盟]國家可能會有不同的答案，”維根德說。“但我想說，我們（歐盟成員國）的分析仍然具有更高的共同性，而且我們的目標也更加統一。”

維根德也向華盛頓傳達信息，即防親歐的拜登政府明年無法連任。

維根德說，“也許特朗普或新的共和黨政府也可能會考慮到這一點，樂見歐洲發揮着不同的作用，歐盟與整個印太地區的許多合作夥伴都有積極主動的議程，而且我們的合作夥伴希望歐洲積極參與，歐洲自己不希望僅僅成為美中地緣政治競爭的陪襯。”

據該報透露，韋根將於今年晚些時候在歐洲學院擔任教職。