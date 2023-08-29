金正恩要加強海軍力量 應對美國及盟友

朝鮮/美日韓

朝鮮領導人金正恩8月28日視察海軍，指責美軍集結導致朝鮮半島海域變成戰爭高危區，他呼籲要加強朝鮮海軍力量。

朝鮮今年也進行了創紀錄的武器試驗，上周第二次嘗試將間諜衛星送入軌道，但以失敗告終。

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朝鮮領導人金正恩本周一視察海軍，指責美日韓拉幫結派，進行軍事演習，他說鑒於敵人最近有侵略企圖，要加強發展朝鮮海軍力量非常緊迫。

朝鮮官方媒體朝中社今天8月29日報道，金正恩視察海軍發表講話時，指責“美國黑幫“集結軍備力量，將朝鮮半島附近海域變成“最動蕩不安的海域”，稱“有發生核戰爭的危險，比以往任何時候都更加不安全”。

報道稱朝鮮海軍司令向金正恩彙報作戰計畫，金針恩提出要“處於戰鬥警戒狀態”，並要“全面”實現武器裝備現代化。

朝鮮中央通訊社還刊登金正恩和女兒與海軍軍官們一起合影的照片。

近期美國總統拜登與日本首相岸田文雄和韓國總理尹錫悅在戴維營進行歷史性峰會，表示三方軍事和經濟夥伴關係邁出了重要一步，美日韓三國決定定期舉行聯合軍事演習。

美日韓從本周二開始進行聯合海軍導彈防禦演習，來應對平壤日益嚴重的導彈威脅。

韓國海軍在一份聲明中稱，在韓國濟州島附近的國際水域舉行的演習，驅逐艦配備三國的“神盾”雷達系統。

朝鮮今年也進行了創紀錄的武器試驗，上周第二次嘗試將間諜衛星送入軌道，但以失敗告終。