雷蒙多：面對全球挑戰美中要做得更多

雷蒙多訪華

中美 – 美國商務部長吉娜·雷蒙多周二在北京與中國總理李強會面時表示，面對全球性問題，美國和中國必須“共同採取更多行動”。她引用了“全球關注的話題，例如氣候變化、人工智能、芬太尼危機”。她說：“我認為世界期望我們共同採取更多行動來解決這些問題”。

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美國商務部長雷蒙多還告訴李強，“我完全同意您的觀點，兩國的貿易來往可以成為我們關係的支柱”。

她補充說，“拜登總統讓我來這裡是要傳達這樣一個信息：我們的目標不是脫鉤（兩個經濟體之間，編者注）。我們正在尋求維持與中國的貿易關係，美中兩國年貿易額達7,000億美元，是全球最重大的經濟關係之一，全球都殷切期盼兩國經濟關係回穩” 。

據官方新華社報道，李強回復雷蒙多稱，把經貿問題泛政治化、泛安全化，不僅嚴重影響兩國關係與互信，也損害兩國企業和人民的利益，將給全球經濟帶來災難性影響。法國媒體廣泛報道了李強上述講話。

中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰29日下午在京會見美國商務部長雷蒙多。雷蒙多與何立峰會晤時表示，美中關係是全球最重要的雙邊關係之一，管理好這種關係，對兩國以至世界都至關重要。

雷蒙多對何立峰強調，美國把“國家安全”放在首位，在保護國家安全方面決不會妥協，但決不會尋求與中國脫鉤或阻礙中國經濟的發展。

美國商務部長再次保證，華盛頓“永遠不會在保護我們的國家安全方面妥協”，但也不會尋求“阻礙中國經濟”。

何立峰告訴他，北京希望表現出“保持經濟共識，加強合作”。

此前，美國財政部長耶倫和美國氣候問題特使克里7月份訪問中國，美國外交首腦安東尼·布林肯於六月訪問了北京。雷蒙多是今年第四位訪問中國的美國高級政客。

中國商務部部長王文濤在京與來訪的美國商務部長雷蒙多舉行會談。王文濤表示，經貿關係是中美關係的壓艙石。王文濤部長和雷蒙多部長認識到中美在經貿領域開展開放和富有成效對話的重要性，宣布在中美兩國商務部之間建立新的溝通渠道。雙方成立了一個工作組。兩位部長同意經常性溝通，每年至少會見一次。