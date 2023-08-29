刪除垃圾偽裝賬號

Meta刪除數千個中國宣傳賬戶

中國 – 美國社群媒體平台臉書（Facebook）的母公司Meta29日宣布，已刪除7700多個臉書帳號，這些賬號是廣為擴散的中國網絡垃圾行動的一部分，該行動試圖以隱秘方式助力中國並批評西方。

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Plus de 7700 comptes Facebook ainsi qu’une quinzaine de comptes Instagram sont concernés, ce qui en fait la plus importante action de suppression de comptes, a affirmé Meta. le 29 août 2023
Plus de 7700 comptes Facebook ainsi qu’une quinzaine de comptes Instagram sont concernés, ce qui en fait la plus importante action de suppression de comptes, a affirmé Meta. le 29 août 2023 © Jeff Chiu Associated Press
作者： 法廣
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法新社報導，根據Meta提出的威脅報告，中國這項被人稱作“垃圾訊息偽裝”（Spamouflage）的行動，活躍於50多個社群媒體平台和網路論壇，包括Meta旗下的臉書和Instagram（IG）、中國字節跳動公司推出的TikTok、谷歌（Google）母公司Alphabet擁有的YouTube，以及舊稱推特（Twitter）的X。

Meta全球威脅情報事務主管尼莫（Ben Nimmo）表示：“我們估計，這是我們所知今日世界上範圍最廣、產量最多的暗中影響力作戰（又稱認知作戰）行動，不過並未成功。”

尼莫還說：“我們持續能夠確認，這項垃圾訊息偽裝行動，與中國執法單位有關聯的個人掛鉤。”

Meta一舉刪除了7700多個臉書帳號和15個IG帳號，並形容這是Meta旗下平台史上最大規模單次取締行動。

尼莫表示：“這是我們首次能夠把好幾個帳號群串聯起來，證實它們全都屬於同一個行動。”

Meta的報告寫道，這個垃圾訊息網絡通常會發表稱讚中國和新疆的貼文，並且發文抨擊美國、西方外交政策和批評中國政府的記者與研究人員。

根據報告，這項行動是從中國發動，鎖定地點包括台灣、美國、澳洲、英國和日本，以及全球華語受眾。

不過，Meta的團隊表示，這個網絡獲得的互動似乎很少，留言的人也傾向指出不實說法。

Meta還指出，這些假帳號群的經營者位處中國不同地區，帳號活躍時間強烈暗示是一群群人在辦公室每日依上班時間操作。

尼莫表示，中國使用的一些手法，類似2019年被揭穿的俄羅斯網路假訊息操作，暗示雙方可能互相學習。

 

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