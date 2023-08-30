中國國家宗教事務局原局長崔茂虎被“雙開”

中國/政治/貪腐

中國國家宗教事務局原局長和統戰部副部長崔茂虎被開除黨籍和公職，他的兩個職位由中共青海省委常委、西寧市委書記陳瑞峰接替。

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據中紀委和中國國家監委網站8月30日宣布，中央統戰部原副部長、國家宗教事務局原局長崔茂虎因“嚴重違紀違法”問題受到該機構的立案審查調查。

該網站在列出崔茂虎的一批“罪狀”後說，經中共中央批准，決定給予崔茂虎開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表資格；移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

崔茂虎被列出的“罪狀”首先涉及政治問題，包括他“落實黨中央決策部署不堅決”，“違規佔用耕地搞政績工程”，“履行全面從嚴治黨主體責任不力”，“對抗組織審查”，“不報告個人事項”，“不如實向組織說明問題”等等。

然後是經濟問題，比如：接受可影響公務的宴會和旅遊活動，收受禮物和財物，利用職權積極展開“權色交易”和“錢色交易”，干預司法活動，為他人在工程承攬、幹部任用等方面謀利。

崔茂虎，在今年3月份，中國新一屆政府開始任期幾天後，被國家宗教局免職並調查。

據維基百科介紹，崔茂虎1965年生，雲南宣威人，1987年畢業於雲南大學政治系，曾任中共麗江市委書記，中共雲南省委常委、秘書長，中共中央統戰部副部長、中國國家宗教事務局局長。