加速處理支援抗爭運動人道基金 港國安警再拘兩男 累計18人被捕

香港/政治

香港警方國家安全處加強對在2019年反修例運動期間支援抗爭者進行訴訟和接受醫療受務的「612人道支援基金」的指控，昨(29日)天再拘捕一名社工和醫生，指他們涉嫌串謀「基金」接受海外組織捐款和向逃亡海外人士或推動制裁香港的組織提供金錢資助，觸犯「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。這是警方月內第二次以相同罪名拘捕與「基金」相關人士，亦令「基金」或相關人士被捕增至最少18人。

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港府昨午公布，國安警員持法庭手令搜查數個單位，拘捕兩名年齡分別是33歲和59歲的男子，懷疑他們違反《國安法》中的「串謀勾外」罪和《公安條例》中的「串謀煽惑他人參與暴動」罪，並檢走一批電腦丶電子通訊工具及其他與案有關或可作非法用途的證物。至於另一個被搜單位的人士則因身處海外而未有被捕。

警方未有透露被捕人更多個人資料，但不同香港傳媒引述匿名的消息人士指出，其中一名被捕者姓黎，是註冊醫生，屬2019年成立的「隱世醫療室」成員，為不便到醫院求醫的示威者提供義務醫療支援；另一被捕者姓莫，是一名社工，涉嫌曾在示威現場呼籲示威者可以向 612基金申請援助，以便繼續參與街頭抗爭。

現時港人到醫院急症室求醫須登記個人資料，警方若對個別人士發生懷疑，可以查閱相關資料並採取進一步行動，在反修例期間，有示威者因害怕被捕而不願到醫院求醫，當年10月，網上有帖文指，有見於市民礙於對個人資料泄露之擔憂或經濟困難未能到醫院求診，一些醫護人員設立了非緊急醫療支援Telegram熱線，名為「隱世醫療室」，已接觸超過三百名病者。熱線會解答醫學問題丶提供義診和轉介服務，市民毋須提供個人資料。

據本台了解，被捕人士的組織曾向 612基金申請資助，亦曾向「基金」捐款，而警方則認為，612基金為「黑暴分子」提供醫療及其他支援，是鼓勵他們參加暴動，故曾經接受基金資助或捐款予基金者亦涉嫌支援「黑暴」，有違法風險，呼籲市民不要以身試法。

至於搜查單位時不在港的，據悉是一名姓麥的醫生，屬瑪麗醫院麻醉科顧問級醫生，他較早前休假，現正身處海外。他被指與另一義務醫療支援組織「MO Oncall」有關 ，該組織亦曾接受612基金資助。瑪麗醫院發言人回應傳媒查詢時稱，警方昨午曾到該院調查，院方全力配合，現階段該名醫生並無任何臨牀職務安排。

警方表示，被捕人現正被扣留調查，警方行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

今次是警方一個月內第二次拘捕曾經接受 612基金支援的醫療服務組織，之前一次是在本月10日，警方當時拘捕 10名與 612基金相關人士，當中包括職員和曾受支援的「國難忠醫」，兩批人均以涉嫌勾結境外勢力罪和煽動暴動罪被捕。

警方去年5月已經用涉嫌勾結境外勢力罪拘捕已解散的 612基金的五名信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機丶大律師吳靄儀丶立法會前議員何秀蘭丶歌手何韻詩及學者許寶強；去年11月，拘捕基金秘書施城威。本月的拘捕行動明顯更為頻繁，令以串謀勾結境外勢力罪的基金相關人士增至18人，暫未有人被控。

「612人道支援基金」在2019年反修例運動期間成立，主要是為被捕的示威者提供法律丶醫療及其他人道支援；2021年 8月，基金宣布停止運作，同年10月31日解散基金秘書處。