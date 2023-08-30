英外相五年來首次訪華 稱願締具成效關係 又會談香港自由等中英強烈分歧議題

英國/中國/政治

英國外相祈湛明（James Cleverly，中國譯作克萊弗利）今(30日)天對中國進行正式訪問，是五年來首位訪華的英國外相，他期望這次被視為「破冰之旅」的訪華行程可與中國建立更具成效的關係，但又說，會與中方就雙方有強烈分歧的議題進行討論，包括香港的自由和要求中方撤銷對五名英國國會議員的制裁等。有國會議員質疑他會否「企硬」，而「香港監察」則促請祈湛明須強硬要求中國遵守《中英聯合聲明》，並釋放香港所有政治犯，包括前《蘋果日報》創辦人黎智英。

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在這次一再推遲的訪華行程中，祈湛明將與中國外長王毅和國家副主席韓正會晤，屬於正常規格。

面對英方直指中英關係的黃金時期已經結束，中國外交部發言人汪文斌昨日公布祈湛明的訪華信息時沒有評論現時的中英關係，他表示，克萊弗利訪華期間，雙方將就中英關係及共同關心的國際和地區問題深入溝通。希望英方與中方一道，秉持相互尊重精神，深入交流丶增進理解，推動中英關係穩定發展。

而在英國國會議員或反對他訪華或敦促政府不要對北京軟化立場的情況下，祈湛明在離開菲律賓丶啟程前往北京時表示，中國對環球的影響力之大，令人難以忽略，雙方此次會討論英中如何合作，以及如何令兩國關係更具成效，另亦會討論氣候變化丶中國在區內採取的姿態，以至如何應對俄羅斯入侵烏克蘭等議題，希望能得出適當的結論。

他接受《金融時報》訪問時又反駁反對他訪華的言論，指英國若不運用影響力，當面向中方提出有關香港和新疆等情況的關注，才是軟弱的表現。他明確指出，此行會向中方表明，只要不構成國家安全顧慮，英方歡迎來自中國的投資。

而在祈湛明表明訪華會討論香港的自由的同時，英國外交丶聯邦及發展事務部亦發表聲明，指外相將「就香港自治丶權利和自由在北京強推的《港區國安法》下所受的侵蝕，向中國提出質詢」。

中英關係於三年多前北京在香港強推《國安法》後跌入谷底，英國更不顧中方反對推出另類移民途徑，讓持有英國國民(海外)(BNO)護照的港人在英居留五年後申請公民身分；其後，兩國而因應外界對中國在新疆的侵擾人權報告而互相制裁對方人員。

但英國國會仍然批評聲音不斷，根據英國廣播公司報道，外交委員會成員指事件反映政府對華政策不一致，而資深保守黨員施志安爵士(Sir Iain Duncan Smith)就將祈湛明此行比作綏靖主義。

對於英國外相在香港人權打壓不斷升級之時訪華，香港監察行政總監羅傑斯在臉書表示，這是香港強推《國安法》苛法和香港民主被摧毀以來，首次有英國大臣訪華，他們要求祈湛明向中方明確表示，兩國之間的穩定關係將視乎中國承諾維護《聯合聲明》，並尊重港人的權利丶自由和自治。否則，以中國如此公開丶頻繁地違背其對英國丶聯合國和港人的國際承諾，那它在應對氣候變化丶結束烏克蘭戰爭丶維護台海和平等問題上的諾言就沒有什麼意義了。