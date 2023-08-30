蔣萬安爭取上海動物園小貓熊赴台及台灣水果銷滬

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正在上海出席「雙城論壇」的台北市長蔣萬安今天(30日)向媒體證實，他確實在昨晚的晚宴中，向上海方面請託，希望能引介上海動物園的小貓熊到台北市動物園；他並邀請上海市動物園明年組團到台北，參加台北市動物園110周年慶祝活動。據了解，上海市長龔正已有正面回應。

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「雙城論壇」主論壇今天展開，蔣萬安致詞時指出，這趟雙城論壇之行能順利舉行，並不是想當然耳的容易，必須克服彼此的分歧，創造可以對話的空間。他說，尤其重要的是，台北市願意對話，願意在不平靜的兩岸關係下，找尋可以對話，可以共享的價值。

蔣萬安說，上海是一座了不起的城市，而台北是一座非常獨特的城市，兩座在歷史上關係很深的現代化城市，如果能持續秉持理性、開放、進步的治理原則往前走，持續維持雙城論壇及各項領域的合作，相信「雙城好，兩岸好」的期待必定可為。

上海市長龔正致詞時則說，雙城論壇「已經成為兩岸經濟社會融合發展一張響亮的名片」，將以更開放的姿態，更務實的舉措，讓更多台灣民眾到大陸、到上海看一看。

龔正還說，上海正在強化全球資源分配、科技創新策源、高端產業引領和開放樞紐門戶四大功能；台北科技產業發達、生態環境優美，希望兩地在科技、文化、體育、衛生等領域深化合作。

今天台北和上海分別就「減碳永續」、「會展產業」、及「羽球運動」等三項議題籤署了合作備忘錄，蔣萬安、龔正都在場親自見證。

昨天晚宴前雙方短暫會晤時，蔣萬安為台灣果農發聲，主動向上海方提出，「台灣果農放心種、上海市民安心吃」的構想，以及從上海動物園引介小貓熊到台灣的事。

今天受訪時被問到，為何不是大貓熊，而是小貓熊？蔣萬安證實，台北市動物園的同仁告訴他，園內的小貓熊血源亟待更新，而上海動物園的小貓熊基因，正是台北市想要的，希望藉由雙城論壇的平台合作，同時也讓兩座城市的保育員、獸醫員的技術能夠交流。

他還提出，由於明年是台北市立動物園建園110周年，因此也邀請了上海動物園，組團到台北參與活動，共襄盛舉。

據了解，上海市長龔正響應說，針對動物園、文化體育、水果等合作交流，都可以再落實。

昨天晚宴結束後，在陸方安排下，蔣萬安和多名台北市議員到豫園商圈逛街，上海方面出動維安人力，但沒有完全阻擋民眾，蔣萬安所經之處都被媒體和民眾包圍爭睹。

他向街上人群揮手，並主動和民眾合影，也邀請上海民眾到台北玩，逛夜市、吃台灣小吃。許多上海民眾都誇蔣萬安 「好帥！好像明星！」