國際特赦譴責國際社會在聯合國人權高專新疆報告發表後無所作為

國際特赦/新疆

8月31日是聯合國人權高專屬發表新疆人權報告一周年。國際人權組織國際特赦31日發表聲明，譴責國際社會在這份報告提及中國針對新疆維吾爾人的迫害有可能犯下反人類罪行之後，無所作為。

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一年前的8月31日，時任聯合國人權高專巴切萊特在其任期結束前的最後幾分鐘，最終公布了人權組織期待多時的關於中國政府在新疆嚴重違反人權行為的調查報告。

近年來，隨着大批維吾爾人以及當地其它穆斯林被任意關押在集中營的消息曝光，中國政府在新疆的鎮壓政策引發國際社會廣泛關注。時任聯合國人權高專巴切萊特幾次要求前往新疆實地考察，雖然終於在2022年5月成行，但這次有中國中央政府認可的行程在多大程度上可以確實了解到當地侵犯人權的行為引發國際人權團體以及海外維吾爾人團體的質疑。而聯合國高專此前承諾公開的新疆人權狀況報告一直到巴切萊特離任前的最後幾分鐘才得以公布。但一個多月後，同年10月，中國政府成功在聯合國人權理事會爭得47個成員國的支持，使得多個西方國家提出的就新疆問題展開討論的議案被否決。

人權高專署這份新疆報告雖然並未提供比此前相關學者、人權團體或海外媒體的報告更多的內容，但肯定了這些資訊幾年來對中國中央政府在新疆任意關押至少百萬人、並有酷刑行為的指控，報告並由此認為，這些針對維吾爾人和其它少數族裔的人權侵犯可能構成反人類罪行。

國際特赦組織認為，這份報告發表後的一年間，國際社會的行動”嚴重不足“。該組織中國不負責人Sarah Brouks在31日發表的公報中指出，國際社會，包括聯合國各重要組成部分，不僅沒有針對這份報告提及的嚴重違反國際法的行為緊急採取行動，而且沒有採取任何必要措施，幫助受害人伸張正義，讓他們獲得補償。她呼籲國際社會行動起來，她認為，各國通過聯合國人權理事會啟動針對新疆侵犯人權行為的國際調查已經”刻不容緩”。