聯合國消除種族歧視委員會呼籲廣泛取消新冠疫苗專利

聯合國/新冠

聯合國消除種族主義委員會8月31日呼籲富裕國家，特別是德國、瑞士、英國和美國放棄新冠疫苗的知識產權，救助貧窮國家弱勢群體。

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聯合國消除種族主義委員會今天呼籲富裕國家，特別是德國、瑞士、英國和美國放棄新冠疫苗的知識產權。

早在 2022 年 6 月舉行的世界貿易組織部長級會議上，經過艱苦談判，成員國成功達成第一項協議，希望那些自願的國家在五年內取向發展中國家消新冠疫苗專利。

由18 名獨立專家組成的聯合國消除種族歧視委員會本次發表的意見不具有約束力，該委員會表示，這項協議不夠。

他們在聯合國的一份聲明中表示，這還不足以解決世界各地最容易受到種族歧視的人群和弱勢群體接種疫苗問題，而他們是新冠疫情引起發病率高和死亡率高的受害者。

因此該聯合國消除委員會指出由於新冠疫情是一個嚴重的公共衛生問題，其破壞性負面影響對易受種族歧視的群體和個人造成了不成比例的影響，因此呼籲德國、瑞士、英國和美國，放棄與與新冠疫情相關的疫苗、治療或醫療技術的知識產權 。

世界衛生組織調查顯示世界上約 32% 的人口至少接受過一劑加強疫苗，但在加蓬、巴布亞新幾內亞、布隆迪和馬達加斯加等發展中國家，這一比例不到 1%。