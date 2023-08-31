謝鋒：把中國拒之門外就是關閉機遇、合作、穩定和發展大門

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中國駐美大使謝鋒周二（8月29號）在華盛頓一個旨在促進兩國經貿關係的商業論壇上發表講話，警告北京和華盛頓之間不要脫鉤和發生衝突。

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美聯社報道，中國駐美大使謝鋒在受邀參加《福布斯》舉辦的第五屆美中商業論壇上通過視頻發表講話時表示，最大的風險是中美之間的脫鉤，最大的不安全來源來自兩國之間的對抗。

謝鋒指出：“把中國拒之門外，就是關閉機遇、合作、穩定和發展的大門。”

針對一些對中國經濟悲觀的聲音，謝鋒表示，這種聲音不會讓自己變得更好，中國發展得好，世界就會變得更好。

謝大使還呼籲作為聯合國安理會五個常任理事國之一的兩國合作並共同應對全球挑戰。他認為，中美是世界上最大的兩個經濟體和五常成員，中美之間的任何衝突和對抗都不會產生勝利者，只會給世界帶來災難。為世界帶來更多和平與發展紅利。

謝鋒說：“這是一個充滿挑戰的時期。全球復蘇依然乏力，各國都有自己的問題需要解決。大家都在同一條船上，誰都不能置身事外，更不能以犧牲別人的利益為代價。集團對抗不會帶來和平，也不會帶來和平。” “安全，脫鉤只會適得其反。只有齊心協力，才能渡過難關。”他還敦促雙方採取切實行動，探討更多實實在在的合作成果，為兩國關係注入更多正能量。包括調整中國旅遊警示、續簽中美科技合作協議、舉辦中美旅遊領導人峰會、為彼此公民辦理簽證提供便利等。

他同時呼籲與會美國工商界人士繼續為雙邊關係發展發揮作用。

是否脫鉤似乎已成為美中兩國之間關係備受關注的焦點，美國商務部長雷蒙多周三（8月30號）在結束四天訪華行程的記者招待會上也強調說，美國不尋求與中國脫鉤，但在涉及國家安全問題上沒有談判餘地。

第5屆中美商業論壇的主題為“逆風前行（New Paths Forward）”。包括美國前駐華大使博卡斯（Max Baucus）在內的多位嘉賓通過視頻及現場演講方式發表了講話。

福布斯中國網站相關文章指出，近年來，受到地緣政治、貿易慣例以及投資限制的影響，中美關係陷入緊張狀態。然而，美國內閣成員於近期對華進行高層訪問則釋放樂觀信號。

01:22 中國駐美大使謝鋒 © @美聯社AP視頻截圖