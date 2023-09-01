武漢病毒專家石正麗獲提名中科院院士候選人 網絡炸翻

中國科學院8月31日公布2023年中科院院士增選有效候選人名單，其中包括武漢病毒研究所的病毒專家石正麗。在冠狀病毒COVID-19為禍三年不能溯源的情況下，這個消息點燃網絡輿論。

石正麗與其他研究人員在武漢病毒所工作的資料照片

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據中國官媒新華社３１日報道，經第９屆中科院學部主席團第１０次會議審議，並由中科院黨組審定，確認583人為2023年中科院的院士增選有效候選人。

在官媒發布的候選人清單中，武漢病毒研究所的石正麗位列“生命科學和醫學學部”的１０９名候選人當中。清單顯示，石正麗的推薦人是舒紅兵。

包括推特“X熱點話題”在內的許多網民說，推薦石正麗候的舒紅兵是武毒所80後所長王延軼的丈夫。

BoLu文龍（@BoLu213） ：一個專利病毒一下幹掉全球這麼多人，還進而引發疫苗大災難，沉重打擊了西方及美帝，成功使黨國立於萬國唾罵之境地，有“蝙蝠女”美譽的石正麗同志必須入翰林院世襲罔替，繪像紫光閣，賜黃馬褂加雙眼花翎，大荷包一對，鼻煙壺一個！”

吳文行wenxingwu（@wuwenhang） ：石正麗當上院士候選人了。魔道興盛。

Petrichor（@Jam79922967） ：不得了，武漢蝙蝠病毒女郎石正麗出現在2023年中國科學院院士增選有效候選人名單裡面，推薦人是中科院院士舒紅兵。此人不是別人，正是武漢病毒研究所所長王延軼的老公。新冠病毒從武漢爆發後，傳播全球，死人無數。中國因此封控三年，經濟遭到重創。之後突然放開，死人高峰。我看石正麗不當院士，對中國科學院聲譽更好。

他補充說：蝙蝠病毒本來不傳人，被石正麗等這麼一改，於是就能傳染人。石正麗今年成為中科院院士候選人了，偉大貢獻啊！並貼出中華人民共和國國家知識產權局２０１２年９月２６公布的專利申請文件顯示：周鵬，韓正剛，石正麗三人發明“蝙蝠SARS樣冠狀病毒刺突蛋白免疫決定區及製備方應運和用途”。

財經真相（@Rumoreconomy） ：蝙蝠女——石正麗，成為院士候選人！毒害世界有功？？？

微極導師”（@TaksimOsman） 在“李老師不是你老師”推特評論：“主要是後果太惡略，不過站在科學的角度，她無愧是“生物原子彈之母”，給個院士確實夠格，給個諾獎都不過分”。

舒平風（英倫戰隊）（@0rQdwNnLHRlPk9k） ：石正麗研發出中共病毒，為共產黨的生物超限戰做出了重大貢獻，所以成了院士候選人。完全符合中共的邏輯！

沉默的螺旋（@ChangHeLoRi） ：羅剎國里常顛倒，太傳神了。

逝目以待”（@ChingChong_nmsl） ：武漢肺炎的研究得到了黨的認可。

ALTSENG（@altseng）： 至少我們還知道她還沒死⋯

碎葉”（@YuiNangumo）： “屠呦呦女士好像到現在都未被評為院士吧”。

（本台截稿為止，未在推特網絡找到贊石正麗獲提名中科院院士的評論。）