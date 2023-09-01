財新：8月中國製造業PMI回升至51.0 高於預期

中國，經濟

周五（9月1日）公布的一項獨立調查指數顯示，8月份中國製造業活動意外再次回升，達到六個月來的最高點，同時供應、內需和就業均有所改善。

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由標準普爾和商業媒體財新公布的中國8月份製造業採購經理人指數（PMI）為51.0，比7月份的49.2點反彈回升至榮枯線以上，PMI高 50 表明經濟活動擴張，低於 50 則表明經濟收縮。

這一數值高於預期的49.3，也是自 今年2 月份以來的最高值，反映了製造業狀況進一步改善，在去的四個月中，財新採購經理人指數有三個月高於榮枯線。

在市場狀況改善、銷售回暖背景下，中國製造業活動和生產均有所增長，帶動企業採購和用工的增加。財新調查顯示，8月製造業就業指數六個月來首次升至擴張區間，為 2010 年 3 月以來最高。

企業信心指數8月儘管同比降至 11 個月以來的最低水平，但仍處於保持樂觀區間。

財新智庫經濟學家王喆表示，8月份財新PMI 數據顯示製造業 "逐步改善"，但內需不足或在更長時間形成負面循環，"經濟下行壓力 "可能“不斷加大”。他指出， "中國國內外經濟環境日趨複雜，增加了實施適當支持政策的緊迫性和必要性"。

為刺激經濟活動，中國央行已多次降息。不過，當局暫時排除了出台大規模刺激計畫的選項。北京傾向於採取有針對性的措施來刺激消費品製造業和汽車銷售，尤其是在全球需求大幅下滑的情況下。

中國官方周四公布的8月份數據，採購經理人指數為49.7，比上月也有所改善，但仍低於50榮枯線，為連續第五個月萎縮。

調查主要針對中小企業的財新調查被認為能更準確地反映經濟形勢。據路透報道，財新調查了約 650 家主要位於沿海‘以出口導向型為主的公、私營企業，而官方調查是基於全國 3200 家企業。