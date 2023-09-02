中國和西方關係日益緊張，高盛用中國主權財富基金的投資受到安全質疑

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投行高盛利用與中國國有基金共同設立的一支基金收購了美、英國多家公司，其中一家公司旗下的網路安全業務為英國政府提供服務。英國金融時報提出高盛的操作凸顯出隨著西方國家加強對特別是來自中國的外國直接投資的審查，私募股權基金如何幫助主權財富基金建立對關鍵行業公司的間接控股。

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金融時報日前在報導中引述數名對這個基金及其運作情況有直接了解的人士透露，高盛在2017年與主權財富基金中國投資有限責任公司共同設立了一支私募股權投資「合作基金」，這個基金募集了25億美元資金，高盛已利用來自這個基金的資金達成了7宗交易。

交易標的包括一家追蹤全球供應鏈的初創公司，一家雲計算領域的諮詢機構，一家藥物試驗公司以及一家供應用於人工智慧、無人機和電動汽車電池的系統製造商。

金融時報的報導指出，高盛銀行沒有說明這些交易所用的資金至少有一部分來自中國國家基金。

2017年11月美國總統特朗普訪問北京期間曾宣布中投公司和高盛成立中美製造業合作基金，主要投資美國工業企業。

華爾街日報2019年9月曾報導，時任中投總經理居偉民說，貿易戰使得這家主權財富基金在投資美國方面變得更加謹慎。

金融時報指出，近年來北京與西方的關係日益緊張，但高盛仍加強了該基金的活動，在2021年進行了4項投資，去年進行了一項投資。其中一項是投資英國品質認證、檢查及諮詢服務企業勞盛集團（LRQA）。

勞盛下屬的網路安全集團Nettitude在其網站稱，它是英國政府批準的服務提供商，幫助「加強世界各地的政府和國防組織」。

金融時報的報導表示，高盛和中投合作的基金還投資了雲端計算諮詢公司Cprime、藥物檢測公司Parexel、追蹤全球供應鏈的初創公司Project44、零售技術集團Aptos、照明公司Visual Comfort & Co以及產品用於無人機冷卻系統等方面的美國加州製造商Boyd Corporation。，