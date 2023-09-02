台灣支持梵蒂岡與北京交流以促進改善中國宗教自由和人權狀況

梵蒂岡/中國/台灣

羅馬教皇方濟各9月1日上午飛抵蒙古，開啟了對這個亞洲內陸國家的首次訪問。教皇訪問蒙古旨在加強梵蒂岡與亞洲的聯繫，最終目的則是希望緩和與北京的關係。台灣周六（9月2日）表示：支持梵蒂岡為與北京接觸所作努力，並希望此舉能夠阻止中國“宗教自由和人權狀況的惡化”。

Le pape François assiste à une cérémonie de bienvenue à la Nonciature apostolique en Mongolie à Oulan-Bator le 1er septembre 2023.教皇方濟各在烏蘭巴托 2023年9月1日

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台灣外交部發布公報指出：台灣“充分尊重宗教自由，支持教廷不斷與中方對話、解決中國天主教會宗教問題的努力”。“希望梵蒂岡與中國的交流有助於改善中國日益惡化的宗教自由和人權狀況，實現中國宗教自由化的理想”。

《費加羅報》與法新社共同報道指出：教皇方濟各前往蒙古途中，在飛越中國上空時，遵循梵蒂岡向飛越領空的國家致意的傳統禮儀，向中國國家主席習近平和中國人民致以“良好祝願”。北京則回應說希望與梵蒂岡“加強互信”，並表示教皇的祝願“體現了友誼和善意”。

報道指出：羅馬教廷是台北在歐洲的唯一外交盟友，與北京沒有正式關係。

2022年，在中國天主教徒處境緊張的背景下，梵蒂岡與北京續簽了曾在2018年簽署的一項具有歷史性的協議，這項協議涉及中國主教任命的棘手問題。

報道認為：教皇本次出訪蒙古，為改善梵蒂岡與北京之間的關係而敞開大門至關重要。但是，改善與中國的關係將為台灣帶來不利。自2016年，蔡英文上台以來，台灣已有9個外交盟友被北京挖走。

北京譴責蔡英文主張台灣獨立的立場，並反對任何國家與台灣進行任何形式的官方交往。目前，世界上仍與台灣保有外交關係的國家只剩下13個。