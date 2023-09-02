日本首次在處理水中檢測出高於日常值的放射性物質

日本/核廢水

東京電力公司9月1日宣布，8月31日在福島第一核電站處理水出口附近收集的海水中檢測出放射性物質氚，含量為每升海水10貝克勒爾。 這是自8月24日開始將處理水排海以來首次檢測到放射性物質氚，這一含量超過以往的數值，東京電力稱這是由於處理水排海的影響所致，但是低於停止處理水排海的標準，“完全不存在安全問題”。對於處理水，日本政府和東電的標準是每升處理水的放射性物質氚濃度低於國家安全標準1500貝克勒爾的1/40。

廣告 繼續瀏覽後續

東京電力公司9月1日表示，8月31日在福島第一核電站處理水出口附近的海水樣本中檢測到每升海水10貝克勒爾的放射性物質氚，其水平均低於正常分析和精密分析所要求的檢測標準值下限。 這是自24日開始將處理說排海以來首次檢測到氚，東京電力稱，過去5年，福島第一核電站近海氚的平均濃度在0.4至2.8貝克勒爾之間，並認為新檢測到的數據是受到了處理水排海的影響。

東京電力在核電站周圍3公里範圍內的10個收集點中採樣，檢測到氚的樣本是距離出口最近處的樣本，而其餘9個地方的樣本，無論是以通常手段檢測還是以精密方法檢測，都低於檢測標準的下限。

東京電力還分析了其中三個地點的海水中銫-137 等伽馬射線核素的濃度，這些核素均低於檢測標準值下限。

日本環境省和福島縣8月30日對核電站附近採集的海水進行了分析，均低於標準檢測值的下限，水產廳在31日宣布，對出口附近採集的兩條比目魚進行了分析，檢測值低於標準值的下限。