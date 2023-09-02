颱風 "蘇拉 "橫掃中國南部 但強度有所減弱

中國，氣候

颱風 "蘇拉" 9月2日凌晨橫掃中國南部，在多地帶來強陣雨並引發大規模洪澇災害，造成至少一人死亡。在香港，樹木被強風連根拔起，部分房屋窗戶被震碎，但颱風強度沒有預期的那麼猛烈。

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中國國家氣象中心宣布，"蘇拉 "已從超強颱風降級為強颱風，北京時間1日晚8點時 30 分左右在廣東珠海南部登陸。周五晚些時候，香港當局將警戒級別從 T8 提高到 T9，隨後又提高到 T10，這是自二戰以來僅 16 次發布的最高級別警報。在 T10警戒級持續 7 個多小時後，降級為 T8 級，但由於陣風時速仍然高達 139 公里，當局要求居民保持警惕。

據當地媒體報道，深圳有棵樹倒下砸中車輛，造成一人死亡

蘇拉颱風預報有可能成為自1949年以來襲擊該地區的最強颱風之一，香港、深圳和中國南部其他主要城市數千萬居民都被要求呆在家中，颱風來臨之前，中國兩個省份的 88 萬多人被疏散，數百個航班被取消。在香港，雨水衝刷着荒蕪的街道，樹木被連根拔起，學校推遲開學。商店和住宅的窗戶都用膠帶保護起來，為防止進水，維多利亞港附近的辦公樓則在入口處都設置了路障。

香港機場管理局周五宣布取消 300 多個航班。證券交易所宣布取消 "所有上午時段的交易"。

1770 萬居民深圳下令關閉辦公室、商店和市場，並為居民開放避難所，傍晚市區停止了所有公共交通服務，而往返廣州的火車則停運至周六下午 6 點。數十名送貨司機冒着大風大雨，為躲在家中的居民送貨。一名22 歲的速遞員告訴法新社記者說，"我會一直工作，直到我覺得太危險為止。”"人們不想出門，但又需要物資。有很多人要求送貨。”

氣象觀測表示，東部沿海地區 "可能出現嚴重水災"，程度可能會與2018年超強颱風 "山竹 "造成的水位相當。山竹颱風共造成香港 300 多人受傷。影響了中國南方多省 300 多萬人，造成 6 人死亡。

01:28 Hong Kong fechou escolas, paralisou as operações no aeroporto e cancelou as negociações na bolsa de valores nesta sexta-feira (01), devido à aproximação do supertufão Saola da costa meridional da China. REUTERS - TYRONE SIU