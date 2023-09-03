張展健康嚴重惡化 國際特赦和無國界記者呼籲緊急釋放她

中國/張展

因在2020年赴武漢報道疫情而被判刑四年的公民記者張展，健康狀況嚴重惡化，被轉入監獄醫院，引發外界關注。國際特赦和無國界記者組織都呼籲中國當局立即釋放她。

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全球人權組織國際特赦在9月2日張展生日當天，發布聲明，呼籲中國當局釋放中國公民記者張展。

國際特赦說，張展因部分絕食抗議多年而健康狀況惡化，2023 年7月被送往監獄醫院。 此時的她體重僅有37公斤，是她被捕之前的50%。

無國界記者組織在9月1日發布聲明說，自2020年起，曾獲頒無國界記者新聞自由獎的記者張展僅因報導新冠疫情爆發而遭拘禁至今，近期她再度入院，如繼續關押更極有可能命喪牢中，無國界記者（RSF）要求當局釋放她。

自由亞洲的報道說，失去自由超過三年的公民記者張展，在上海女子監獄服刑。她在獄中曾長期絕食，外界關注她目前的健康情況。

近日，甘肅維權人士李大偉與張展的母親通話後得知，張展因腸胃病惡化住進了上海市監獄管理局的醫院。

據維基百科介紹，張展生於1983年09月2日，女，陝西鹹陽人，公民記者，基督徒，金融學碩士，2010年作為人才引進上海；曾任律師，後因參加維權活動並參與修訂律師管理辦法的簽名活動，被註銷律師執業證。

張展自2020年2月起，以公民記者身份前往武漢追蹤報導2019冠狀病毒疫情，並因此在當年5月被捕，後被以“尋釁滋事罪”判刑4年。

張展獲2021年比利時布魯塞爾大學頒贈言論自由榮譽獎、2020年度林昭自由獎，2021年第21屆青年中國人權獎、2021年無國界記者新聞自由獎勇氣獎。