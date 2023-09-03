羅馬教皇在烏蘭巴托主持跨宗教會議，呼籲各宗教之間的和諧

羅馬教皇方濟各今天在烏蘭巴托與十位不同宗教的領袖舉行會議並發表講話。這是羅馬教皇對蒙古的第三天、也是最後一天的訪問。周日上午，教皇在距烏蘭巴托不遠的一個劇院舉行的跨宗教和普世會議上，呼籲宗教之間的和諧並為社會做貢獻。

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在這個位於中國和俄羅斯兩個超級大國之間的年輕的民主國家，羅馬教皇也利用這次訪問之機向北京傳遞了信息。方濟各周六在烏蘭巴托聖彼得聖保羅大教堂發表演說指出：天主教會沒有政治目的，因此各國政府和世俗機關無需擔心教會的傳福音。

法新社報道指出：在對蒙古進行的首次訪問期間，羅馬教皇對該國為數有限的天主教團體進行了鼓勵。在這個擁有約330萬人口的國家，只有近1400名天主教徒；而在該國僅有的25名神父中，只有2名蒙古人。

教皇同時希望利用此次來到中國大門口的機會，努力改善梵蒂岡與北京之間的關係。北京對以宗教組織為主的任何可能威脅其權威的組織保持着高度警惕，中國與羅馬教廷沒有建立外交關係。不過，這並沒有妨礙北京與梵蒂岡於去年就主教任命這一棘手問題續簽協議。此舉並非沒有引發非議：一些國家批評梵蒂岡為換取在中國的存在感而做出危險讓步。

羅馬教皇首次到訪蒙古還吸引了來自鄰國的朝聖者，其中許多中國人。為了避免暴露身份，他們用帽子、口罩和墨鏡將頭部和臉部遮住。

方濟各周五抵達烏蘭巴托，受到該國高規格的官方歡迎儀式，蒙古外交部長和身穿金屬盔甲的蒙古騎兵列隊迎接。

在烏蘭巴托象徵著蒙古權利中心的巨大蘇赫巴托爾廣場上，教皇與蒙古總統一起受到上千名忠實信徒及民眾的迎接。方濟各讚揚了蒙古的“智慧”，多個世紀以來，當地民眾一直與自然和諧相處，特別是其游牧民族對“生態系統的微妙平衡的尊重”。教皇還主張“對保護地球做出緊急且必要的承諾”。作為全球最大的煤炭出口國之一，蒙古首都的空氣污染嚴重。隨着氣候變化，過度放牧和採礦，蒙古大片領土也面臨荒漠化的風險。