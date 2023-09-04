中國/鄉村債務

中國“小村大債”已成為不容忽視的問題，中國官方調查顯示，截至2019年上半年，中國70萬個行政村的債務總額已達人民幣）9000億元，各村平均負債達130萬元。

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據中央社今天引述中國官方媒體消息稱，中國村級債務分布範圍極廣，從南到北，從西到東，無論是發達地區，還是欠發達地區，幾乎都背負著村級債務，不少村莊債務近百萬，負債最嚴重的村莊，只有一兩千人，負債卻達數千萬。

據中國新聞周刊說，“小村大債”可說是中國實施鄉村振興的“攔路虎”，至於債務的形式可分為“傳統村級債務（舊村級債務）”、“建設性債務”與“經營性債務”，後兩者可歸納為新村級債務。據武漢大學社會學院教授桂華的專文“村級債務的‘堵’與‘疏’”指出，農村稅費改革前，中國村級債務規模約為3600億元。

至於新村級債務中，建設性債務主要是各類拖欠的工程尾款，主要是無息債務，債權人包括工程包商等，屬於私人性質。

經營性債務主要是向當地農商行、信用社的貸款，還有向“先富起來的村級精英”的借款，通常是計息債務，因此經營性債務比建設性債務更棘手。

另據中國媒體第一財經網6月間引據官方和證券業者統計，今年前5個月，地方政府發行債券總額累計達人民幣3兆5000億元，比去年同期增加6.6%，凸顯中國地方財政持續惡化。

該消息指出，不難發現，今年以來地方藉由再融資債券籌錢驟增，而再融資債券向來用於償還到期債務本金，即“借新還舊”，並說今年是中國地方政府的債券償債高峰期，預計到期償還金額約3兆6500億元。