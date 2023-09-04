反日未減狂 中國網上呼籲投氫彈炸日本 竟有數十萬瘋粉紅吼“立即執行”！

日本/中國/核處理水入海/氫彈

自由時報報道稱，日本上月底開始排放福島核處理水入海，中國官方除第一時間禁止日本水產進口，並大肆渲染核處理水危害，小粉紅反日情緒高漲，連日來騷擾、攻擊日本人等消息不斷。近日中國短影音平台“抖音”上更出現營銷號呼籲對日本投下氫彈，引來數十萬名小粉紅強烈支持，誇張反智現象讓外界看了傻眼。

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據自由時報今天以悚！字發表報道稱，中國營銷號籲投氫彈炸日本，數十萬小粉紅瘋喊“立即執行”！

旅意華僑作家“李老師”今天（4日）在X平台（前身推特）分享一段抖音影片，可以看到一個名叫“探索宇宙E.T”的中國營銷號，發布一段日本領土爆炸的畫面，宣稱“有俄羅斯專家建議，用一枚氫彈引爆日本，爆炸後產生的放射性元素，可短期間內清理核廢水中的各種物質，馬上、立刻執行，為了海洋里的動物們，也為了我們的下一代，大家覺得這個建議如何？”

報道稱該影片隨即被湧入數十萬名中網友按贊、數萬名小粉紅留言表示支持，“我捐錢執行這個計畫”、“必須要做！”、“該讓小日本從地圖上消失”、“一顆肯定不夠，應該兩顆，這樣徹底清理乾淨”、“每個國家都應該對日本投一個（氫彈）”、“為了下一代身體健康，必須要投”、“越拖越不行，建議馬上實施”。

該報稱，牆外網友看完紛紛傻眼，“到底反智到什麼地步才說得出這種話？”、“無限度歌頌戰爭，沒有任何反戰宣傳，真可怕......”、“唉，這幾十萬支持的人的思想是誰培植起來的！”、“越來越野蠻瘋狂了......曾經被法西斯侵略的國家現在已經成為法西斯了”、“赤納粹果然是名不虛傳”、“什麼是反人類？這就是反人類！動不動就要讓一個國家消失的人，不是反人類是什麼？”