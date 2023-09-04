拜登推動對華溝通已派多官員訪北京 有問中國官員誰回訪 亦或秦剛案未落下？

中國/美國

美國商務部長雷蒙多結束訪中行程，拜登政府外交攻勢告一段落；北京會否派遣部級高階官員訪美作為回應引起關注，美國已經公開邀請中國外交部長王毅訪美，不過尚未被接受。

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美國高層官員接連訪中，北京會否派員訪美國引起關注。

此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年6月率先訪問北京，財政部長耶倫（Janet Yellen）和氣候特使克里（John Kerry）7月隨後到訪；雷蒙多（Gina Raimondo）訪中行程結束象徵拜登政府外交攻勢告一段落。

美國拜登政府認為，高階官員對話有助於管控中美在貿易、技術和台灣問題等方面不斷升級的對抗；在美國高階官員接連訪中後，現在的問題為中國會否派遣部級高階官員訪美作為回應。

中央社今天引述紐約時報消息，派遣高階官員訪美對於中國來說有好處，可向世界表態，中國正努力緩解美中緊張關係，另也有助於為中國領導人習近平與拜登在11月於美國舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）可能舉行的會晤奠定基礎；美國已經公開邀請中國外交部長王毅訪美，不過尚未被接受。

多名學者專家認為，中國尚未對此做出回應或是拿出態度，可能是內部仍在因應7月秦剛突被解除外交部長一職的混亂，或者這是一種強硬策略，意圖傳遞習近平對於美國遏制中國崛起作為的不滿；或也可能表明了，由於拜登政府不太可能放寬對中強硬策略，北京沒有看到赴美談判的好處。

據該報道，“訪美是有政治風險的，特別是在中國看不到理想成果的情況下”，報導引述亞洲協會亞洲社會政策研究所副主任羅素（Danny Russel）表示，中國可能不打算安排任何官員訪美，僅在北京舉行會晤能獲得更多談判控制權，以便在貿易和投資限制等問題上反擊美國。