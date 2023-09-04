普習都不去G20？ 中國派李強去

中國/印度/G20/李強

中國外交部周一宣布，中國國務院總理李強將出席下周末在印度舉行的二十國集團（G20）峰會。上周，一位不願透露姓名的歐洲官員在布魯塞爾告訴記者，中國國家主席習近平沒有出席 G20 峰會的計畫。美國總統拜登說，他對習近平的缺席感到 "失望"。稍早，俄羅斯總統普京稱將不會出席G20。

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中國外交部發言人毛寧今天報告說：“應印度政府邀請，中國國務院總理李強將將出席9月9日至10日在印度新德里舉行的二十國集團（G20）第十八次峰會。”

在今天的例行新聞發布會上，當被問及此事時，中國外交部發言人毛寧並沒有證實習近平不出席峰會，而只是宣布李強將 "率團 "訪問印度。該發言人說：“二十國集團是國際經濟合作的重要論壇。”

毛寧稱，"通過參加此次會議，李強總理將轉達中方對二十國集團合作的想法和立場，呼籲二十國集團加強團結合作，共同應對全球經濟和發展挑戰。"

據法新社今天報道稱，兩星期前，在南非舉行的布里斯峰會上，中國國家主席習近平與G20峰會東道主印度總理納倫德拉-莫迪舉行了罕見的面對面會談，但雙方關係依然緊張。

稍後周二，中國公布了一張地圖，將新德里聲稱的土地劃入中國的領土，其中包括靠近這兩個鄰國在 2020 年爭議交戰的領土。印度隨後向中國提出了 "強烈抗議"。

據該報道，歐洲官員希望G20峰會能成為一個機會，試圖讓印度和中國在入侵烏克蘭問題上對俄羅斯採取強硬態度。