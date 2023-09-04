歐洲工業屆：中國在電動汽車處於領先地位

慕尼黑車展

中國 – 9月5日，世界最大規模的車展之一--慕尼黑車展將拉開帷幕，中國參展商佔據了半壁河山，讓歐洲業界人士重新審視中國電池技術的飛速發展。一位大眾汽車高管在慕尼黑車展上警告說，中國在建立圍繞電動汽車的完整“生態系統”方面領先兩到三年。

廣告 繼續瀏覽後續

大眾汽車品牌前首席運營官拉爾夫•布蘭德斯塔特（Ralf Brandstaetter）(中文名貝瑞德）在接受採訪時強調，“歐洲必須採取行動”，以免錯失良機，因為“美國也在努力”，其《通貨膨脹削減法案》(IRA)的目標特別是將電動汽車的生產階段轉移到歐洲大陸。

貝瑞德在接受專訪時表示， “歐洲有點被別人超過了。”他周日晚上在周一開始的慕尼黑車展間隙指出。

負責中國市場一年多的貝瑞德先生指出，歐洲在整合公司、研究、確保原材料和中間產品的“整體方法”“尚未實現”。 相反，中國多年來建立了“電動汽車生態系統”，包括“電池和電池材料”。

德國電動汽車設備製造商采埃孚集團董事斯蒂芬·馮·舒克曼（Stephan von Schuckmann） 也證實：“中國人做得很好的是多年來對整個供應鏈的支持。”

雷諾總經理盧卡·德·梅奧也肯定中國“在電動汽車價值鏈上非常有競爭力”，並在RTL上估計“中國人領先了一代人”。他還表示說， “我們必須非常非常快地趕上”。

成為全球第七大汽車零部件供應商FORVIA公司的老闆帕特里克·科勒說，對整個供應鏈的支持已經持續了三十年。他還預見說， 對於電動汽車，“所有材料都將來自中國。

科勒在接受法新社採訪時補充道：“在氫能源問題上，歐洲正在做同樣的蠢事。”

大眾汽車正試圖通過制定“在中國推出新車型”的生產戰略來進入這個生態系統。 面臨的挑戰是不僅要實現製造的本地化，還要實現汽車設計的本地化。大眾中國董事會成員布蘭德斯塔特（Ralf Brandstätter）表示，“這使我們在中國市場上推出新產品的時間縮短了 30%”，同時該集團已經加強了與人工智能中國知名人工智能芯片初創公司地平線（Horizon Robotics）的合作夥伴關係。

合作夥伴的最新消息是：大眾和奧迪品牌分別與中國製造商小鵬汽車和上汽集團聯手，共同開發面向當地市場的未來電動汽車。這樣做的好處是在該國創造一定的“自給自足”活動，並使該集團“在面對地緣政治緊張局勢可能出現的政治措施時更具彈性”。