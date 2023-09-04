沒有普習參加的G20會怎樣？

印度/G20/中國/俄羅斯

當世界上最強大的國家本周末應在新德里舉行會議時，圍繞俄羅斯烏克蘭戰爭的更深層次、更根深蒂固的分歧可能會破壞糧食安全、債務困境和氣候變化全球合作等問題上的進展。今年印度擔任輪值主席國期間，由於對戰爭的針鋒相對立場，二十國集團 (G20) 約 20 場部長級會議甚至無法就一份公報達成一致，而會議原本是想讓世界領導人在可能的情況下尋找解決辦法。

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印度即將舉辦G20峰會。據路透社今天的報道，中國將由李強總理代表，而不是習近平出席。而俄羅斯已確認總統普京缺席，這表明兩國都不太可能加入任何共識。

這意味着從 9 月 9 日開始的為期兩天的峰會將由西方及其盟友主導。出席的G20領導人包括美國總統拜登、德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍、沙特阿拉伯穆罕默德·本·薩勒曼和日本首相岸田文雄。

分析人士表示，如果峰會失敗將暴露西方和非西方大國之間合作的局限性，並促使各國加大力度支持他們更願意合作的組織。但華盛頓威爾遜中心南亞研究所所長邁克爾·庫格曼表示，應對全球威脅“分裂成西方和非西方集團並不是人們想要的”。

未能達成共識還將損害印度總理納倫德拉·莫迪的外交信譽，莫迪正在利用總統職位來鞏固新德里作為經濟強國和全球南方領導人的​​地位。庫格曼說：“如果領導人峰會失敗，新德里，尤其是莫迪將遭受重大外交和政治挫折。”

印度並未譴責俄羅斯入侵烏克蘭，它必須要麼說服歐盟同意一份領導人宣言的聯合聲明，要麼允許印度成為自2008年以來第一個在沒有發表此類公報的情況下結束他的總理任期的國家。

一位印度政府高級官員在談到 2022 年在印度尼西亞舉行的峰會時對路透社表示：“自巴厘島峰會以來，立場變得更強硬。” “從那時起，俄羅斯和中國的立場都變得更強硬，達成共識將非常困難。”而在巴厘島，印度尼西亞總統佐科·維多多在最後一刻簽署了歐盟聯合聲明。另一位政府官員表示，印度希望領導人能夠在最後一刻再次解決問題。

巴厘島領導人宣言稱，“大多數成員強烈譴責烏克蘭戰爭，並強調戰爭正在造成巨大的人類痛苦，並加劇全球經濟現有的脆弱性。”

宣言還表示，“對局勢和制裁還有其他看法和不同評估”。

另一位印度官員表示，在巴厘島，“俄羅斯和中國顯示更加靈活”。但隨着戰爭行進 18 個月，各國“甚至不同意《巴厘島宣言》中使用的語言”。

據路透社說，加拿大總理特魯多和即將接替普京與會的俄羅斯外長拉夫羅夫已經畫定了戰線。

特魯多在與烏克蘭總統澤連斯基的電話中確認他將前往印度參加會議，而且他表示，他對烏克蘭總統沒有受到邀請感到失望。特魯多在與澤連斯基的通話中表示：“如你所知，我們將強烈為你發聲，我們將繼續確保世界與烏克蘭站在一起。”

俄羅斯外長拉夫羅夫上周表示，俄羅斯將阻止G20峰會的最終宣言，除非它反映了莫斯科對基輔和其他危機的立場。

但外交官們表示，接受莫斯科的立場的可能性極小，峰會很可能最終會發布一份不具約束力或部分的公報。

中國更加推動金磚國家引發關注。上個月，以中國為首的金磚國家集團又增加了六個國家，以推動重新洗牌中國認為過時的世界秩序。

路透社引述諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)董事大衛·博林(David Boling)表示，“習近平的缺席可能是北京試圖在G20的棺材上釘上一顆釘子，而此事就在金磚國家組織擴大規模僅幾周後，金磚組織更符合中國的世界觀。”

印度與俄羅斯、中國、巴西和南非一樣都是金磚國家的成員，早些時候對金磚國家的擴張存在一些擔憂。但在上個月約翰內斯堡舉行的峰會上，印度加入了關於新進入者標準的共識。

在擔任 G20 輪值主席國期間，印度試圖將烏克蘭問題上的分歧置於次要地位，並推動解決氣候變化、脆弱國家債務、加密貨幣規則和多邊銀行改革等問題。印度官員表示，新德里還試圖打破一項允許烏克蘭通過黑海安全出口糧食的協議，但俄羅斯不太可能放棄對該計畫的反對。

據路透社的報道稱，一年來，債務重組談判和全球最低企業稅方面進展甚微，但印度在加密貨幣全球總體監管方面獲得了美國和國際貨幣基金組織的支持。在七月份的會議上，發達國家和發展中國家在氣候變化目標上也存在分歧，官員們表示，峰會上的立場不太可能改變。