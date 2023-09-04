法國期刊專文：中國對外輸出數字監控

中國/數字監控

中國藉助先進技術手段，開通了大規模監視人民大眾的道路，並且對外輸出這種監控手段。這是巴黎中央理工-高等電力學院 CentraleSupéle）中國問題專家Alain Wang 在最新一期法國期刊《Revue-Projet》2023年8月-9月號中國系列專題“中國帶我們向哪裡去？”中表達的觀點。

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這篇文章的標題可以譯作中國對外輸出數字監控（Surveillance numérique, la Chine s’exporte ）。

作者指出，不得不承認經濟全球化並未產生預期的效果。那些預言生活水平提高以及人民物質財富豐富將會削弱專制政權的人都錯了。中國在70年代末年開始的經濟開放以及國家現代化措施吸引了大批外國企業前往投資，並接受轉讓知識和技術，但此後的社會以及專制危機並沒能推翻執政黨。21世紀的中國在國際舞台影響力擴大，但具有國際競爭力並不是它唯一目標，中國在大眾監控領域取得了令人不安的進步。中共的戰略謀畫者從一開始就將國家數字網絡基礎設施看作是“中國網絡“， 建立起無論進還是出都難以跨越的數字防火牆。2020年4月，世界正陷入新冠疫情大流行，國際電信聯盟的中國官員趙厚麟呼籲建立因特網主權。中國希望將向世界開放的全球網絡變成各有邊境的各國網絡集合體。這種彼此隔離的網絡理念無疑與一個自由開放的網絡的美國理念對立，但也吸引了一些國家的關注。普京領導下的俄羅斯在2019年5月1日頒布法令，要建立一個可以保護俄羅斯不受外國敵對勢力攻擊的”安全和可持續“的網絡。緬甸、巴基斯坦、烏干達、津巴布韋等中國國企開展基礎設施建設的國家也對這種互聯網理念產生興趣。而此時，中國字節跳動集團發明的短視頻平台抖音正風靡全球。文章寫道，字節跳動擁有全球能力最強的算法。對中國用戶，遵從嚴格的審查制度，推送傳統文化或習近平思想。但對中國以外的青少年，抖音海外版Tiktok服務不僅免費，而且幾乎沒有多少審查，無論是仇恨言論，還是虛假信息，都不受禁止。

同時，為了擴大其國際影響力，中國越來越注重獲取大數據。這些從外國收集到的大數據是否會傳送給政府的分析機構？用於分析大數據的各種人工智能算法如今已經變成實力的重要要素。

華為、中興、或海康威視等中國大型網絡集團積極幫助柬埔寨、緬甸等東盟國家安裝大眾監控系統。不僅有人臉識別系統、聲音識別系統、無人機等等，還有中國製造版的網絡法案。

但令作者最為意外的是法國正成為第一個仿效“中國獨裁“模式的歐盟成員。2023年4月12日，法國通過一項與2024法國夏季奧運會以及殘奧會相關的法令。在此之前，近40名歐洲議會議員聯名要求法國議會反對法令中第7款。該條令也許在2024奧運前後安裝試行保證各項文體活動安全的監控攝像頭。38個國際組織也譴責法國安裝這些中國安全部在中國境內安裝的大眾監視系統。但自2015年起，法國巴黎大區就已經安裝了人臉識別攝像頭、人體姿態識別等監控機制。塞爾維亞或葡萄牙由於歐盟個人資訊數據保護委員會的反對，而放棄安裝這些監控系統。歐盟個人資訊數據保護委員會反對的理由是這些生物特徵監控侵犯個人在公共場所的匿名權利，並可能阻礙公民從事公民活動的自由的反對。也就是說，法國的做法可能完全與歐盟正在擬定的人工智能法案背道而馳。