茅台咖啡？中國新發明入潮

中國/茅台咖啡

中國一家連鎖店今天推出的一款新咖啡，混含有中國最昂貴、最著名的茅台酒的麯香物，引起了廣泛的搶購和互聯網上的熱議。

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美國咖品怕店ii星巴克的競爭對手瑞幸咖啡連鎖店今天稱提供茅台酒咖啡。茅台酒是一種一般為 53% 的白酒精酒，由高粱發酵製成，半升瓶售價約為 2,500 元（320 歐元）。這款新咖啡是兩家中國公司合作推出，上面還加了奶油物，咖啡酒精含量非常低為0.5%，售價約為 19 元人民幣（2.40 歐元）。

新咖啡立即是周一中國社交網絡上的主要話題之一，許多互聯網用戶都吹噓自己是第一個嘗試該新產品並發布新咖啡照片的人。

25歲的嚴雨萌剛剛在北京市中心的一家瑞幸店取貨並告訴法新社，“據朋友說，味道還不錯，而且不太嗆鼻。所以我想嘗嘗！” 她自己不喝白酒，因為她“不勝酒力”，但她說她已經喝過莫西托或威士忌咖啡。她說，“我不怕在辦公室喝醉了，不會！咖啡酒精味很淡，也不會讓我頭疼。”

法新社說，在北京這家瑞幸店內，四名員工正在努力維持秩序。 櫃檯上只堆着大約四十袋外賣訂單。收銀員解釋道， “今天大約 80% 的訂單都是這種新產品。”

一位顧客認為，“我們如何解釋這些巨大的銷量？我認為這是茅台效應。它是國酒，中國最著名！這種新咖啡可以吸引以前沒有喝過茅台的人，”37歲的客戶連崇輝解釋道。

瑞幸店窗上的廣告上寫着：“我們不建議未成年人、孕婦、司機和對酒精過敏的人飲用此飲料”。

對新咖啡評價呢？味道怎麼樣？ “出乎意料的好，甜甜的，茅台味在嘴裡久久不散。”社交網絡微博上的一位用戶讚歎道。但38歲的居民趙艾莉告訴法新社，“說實話，沒什麼特別的。只是有點酒精味。就我個人而言，我更喜歡普通咖啡！”

法新社說，在中國，喝咖啡並沒有什麼習慣。 但在過去 20 年裡，這種飲料變得越來越受歡迎。年輕人大量消費它們，從拿鐵咖啡到美式咖啡，再到更現代和意想不到的新版本，如椰奶或西瓜汁果汁咖啡。