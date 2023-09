華日：中國人頻頻擅闖美軍基地引發間諜威脅擔憂

中國/美國/間諜

據美國官員稱,近年來,中國人進入美國軍事基地和其它敏感地點多達100次,有時冒充遊客。這些官員將此類事件描述為潛在的間諜威脅。有專家認為,這些事件似乎是為了試探美國軍事設施和其它聯邦機構的安全措施。中國駁斥間諜說法,並指稱是冷戰思維。

據華爾街日報今天報道稱,中國人頻頻擅闖美軍基地,引發間諜威脅擔憂。據美國官員稱,近年來,中國公民進入美國軍事基地和其它敏感地點多達100次,有時冒充遊客。這些官員將此類事件描述為潛在的間諜威脅。

美國國防部、美國聯邦調查局(FBI)和其它一些機構去年進行了一次評估,試圖限制這種事件的發生,此類事件涉及的人被官員們稱為“擅闖者”,因為他們有意或無意地試圖在沒有獲得適當授權的情況下進入美國軍事基地和其它設施。這些事件包括有中國人被發現擅自進入新墨西哥州的一個美國導彈發射場,以及有人在佛羅里達州一個美國政府火箭發射場附近的渾濁水域游泳,表面上似乎是潛水愛好者。

美國官員將這些事件描述為一種間諜活動,似乎是為了試探美國軍事設施和其它聯邦機構的安全措施。知情官員表示,這些擅闖者通常是中國公民,他們臨時接到任務,還要向中國政府回報情況。

這些案件有時發生在農村地區,官員們稱這些地方遠離商業機場,且幾乎沒有旅遊景點。

該報道稱,對中國人擅入美國軍事基地事件的擔憂正值美中緊張局勢加劇。今年早些時候,中國的一隻氣球飛越美國上空,該氣球攜帶了美國官員所說的監視設備,此後兩國緊張局勢升溫。這些事件令人擔憂中國政府正利用非傳統手段在美國領土收集情報,無論是通過接近美軍基地,還是憑藉中國生產的可能用於間諜活動的商業設備。

眾議員Jason Crow表示,這些事件令人擔憂,國會可能會考慮就此問題立法。Crow是該情報委員會的成員,他稱議員們擔心其中一些案件會被忽視,因為大多數關於非法闖入的法律都是州和地方法律,而不是聯邦法律。

有些擅闖不算嚴重,比如有人說他們是按照谷歌地圖的指引去最近的麥當勞(McDonalds)或漢堡王(Burger King)餐館,而這些餐館正好位於附近的軍事基地內。了解評估情況的人士表示,其他一些事件似乎更令人擔憂。

官員們描述了這樣一些事件,涉及中國公民自稱在位於軍事基地內的酒店訂了房間。最近發生在阿拉斯加州韋恩賴特堡基地的一起事件中,一群中國公民自稱遊客,試圖衝過警衛,說他們在該基地內的一家商業酒店訂了房。該基地是主要負責北極作戰的美國陸軍第11空降師的駐地。

這些案件不時發生在農村地區,官員們稱這些地方遠離商業機場,且幾乎沒有旅遊景點。據熟悉此類情況的官員稱,這些中國人面對保安時明顯有一套既定的說辭。當被攔下後,他們會說自己是遊客,迷路了。

戰略與國際問題研究中心(Center for Strategic and International Studies)高級研究員、美國參議院情報特別委員會(Senate Select Committee on Intelligence)前副參謀長Emily Harding說,中國採取這種低級情報收集手段的問題在情報界眾所周知。她說,這種策略就是靠人多。

Harding說,中國人的優勢在於他們願意把大量人力投入到情報收集工作中;即使其中一些人被抓,美國政府也很難證明除非法闖入之外的其他行為,而那些僥倖逃脫的人可能會收集到有用的情報。

Harding說,由於在美國發生的大多數此類事件只能以擅自闖入追究,因此總的來說中國政府對那些確實被抓的人並不太在意。她稱,如果美國人在中國境內被抓,情況就不大一樣了。

Harding還表示:“如果出現後一種情況,就不太可能得到我們認為的公平審判。”

美國軍方和其他部門的官員稱,這種闖入基地的行為被認為是一種令人擔憂、且在上升的趨勢。

五角大樓發言人Sue Gough說,在某些情況下,一些人確實在未經授權的情況下進入了基地,“通常是通過快速通過安檢口”。

她說:“這些人通常會遭到刑事傳訊,未來將被禁止再進入軍事設施,並被押送出基地。”

五角大樓表示,自2018年以來,已進行了多次基地安全評估,其中一些是與協同其他機構聯合進行的。去年年底進行的一次評估重點關注美軍基地約1,400個大門的實體安全,以及基地安全的其他方面。

每天,來到軍事基地大門前並遭“強制折返”的不下萬人。其中大多數是不知道自己該往哪裡開的司機,在沒有引發事件的情況下折返。其中一些人需要接受額外檢查,還有些人會引發調查。Gough在談到這些折返事件時說:“這些一般都是低級別事件,到目前為止尚無一起表明是間諜活動。”

然而,還有一些事件嚴重到足以引起美國官員的關注。據知情人士透露,中國公民在一個美國陸軍導彈靶場拍照的事件屢有發生。這些官員表示,那些中國人通常會先進入附近的白沙國家公園(White Sands National Park),但隨後會由此進入相鄰的這個導彈靶場。在白沙國家公園內,遊客們喜歡用租來的滑沙板從沙丘上滑下。

在某些事件中,這些人使用了無人機來加強監視。

據知情官員透露,從幾年前開始,佛羅里達州基韋斯特的一個情報中心多次發生自稱遊客的中國人在該軍事設施附近水域游泳並拍照的事件。

至少有一次,一樁闖入事件導致了逮捕和起訴,並被公之於眾。2020年,在承認非法進入基韋斯特海軍航空站、通過繞過圍欄從海灘進入,或駕車進入並無視掉頭命令等方式進行拍照後,三名中國公民被判處約一年監禁。

在另一起事件中,似乎有中國公民被發現在肯尼迪航天中心(Kennedy Space Center)所在地卡納維拉爾角附近進行了水肺潛水,此處是間諜衛星和其他軍事任務的發射場。美國國土安全調查局(Homeland Security Investigations)佛羅里達州坦帕市辦事處的一名發言人稱,該事件牽涉到一項正在進行的調查,不予進一步置評。

美國官員還描述了在白宮周圍發生的一些事件,在這些事件中,有扮成遊客的中國公民離開指定的參觀區域,對白宮的部分場所進行拍照,包括通訊設備和保安人員的位置,之後被美國特勤局的人員趕走。

2019年,一名中國女子因非法進入前總統特朗普(Donald Trump)位於佛羅里達州的海湖莊園(Mar -a-Lago)而被判監禁八個月。她進入莊園時帶着兩本護照、四部手機和其他電子產品。

熟悉相關事件的官員說,在很多情況下,那些顯然是故意闖入基地的人只是被短暫拘留,然後被押送出境。

似乎沒有任何案件引發間諜指控,但在2019年的一起事件中,兩名中國外交官因涉嫌間諜活動而被驅逐出境,原因是他們和自己的妻子不當開車進入弗吉尼亞州的利特爾克里克聯合遠征基地(Joint Expeditionary Base Little Creek)。這是一個高度敏感的美國軍事設施,是美國海軍海豹突擊隊(U.S. Navy SEALs)訓練的地方。

官員們說,為了攔住這輛車,基地官員把一輛消防車開到了路上。中國否認上述外交官參與間諜活動。

華日稱,位於華盛頓的中國駐美大使館就美國對這些事件的看法提出質疑。該使館發言人劉鵬宇表示,有關說法純屬惡意編造。他稱,中方敦促美國有關官員放棄冷戰思維,停止毫無根據的指控,多做有利於增強美中互信和兩國人民友誼的事。