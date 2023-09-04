華為閃推新手機 對美國制裁的挑釁？

中美科技戰

《華盛頓郵報》9月2日報道指出，華為Mate 60 Pro的突然推出引發了白宮的隱約擔憂。因為，這意味着美國的制裁未能完全阻止中國取得關鍵技術突破。此外，這款手機在雷蒙多訪華期間宣布，似乎像是某種挑釁。

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報道說，這並不是一款普通的手機，據信擁有7奈米芯片與5G功能，儘管美國對華為實施了出口管制，旨在阻止它實現這一先進技術突破，但這款芯片是中國設計和製造的，代表華為似乎突破了美國的5G芯片封鎖。

這似乎也印證了美國芯片製造商的警告，即政府的舉措反而會激勵中國加倍努力建立替代美國技術的能力。

報道援引諮詢公司-歐布萊特石橋集團-（Albright Stonebridge Group）科技專家崔歐洛（Paul Triolo）稱這款新機對華為過去的技術供應商（主要是美國公司）造成了“重大打擊”。他表示，這起事件的地緣政治意義在於，華為表明它完全可以在不依賴美國技術的情況下進行設計，並生產出一種“可能不如西方尖端型號優越，但仍然具有相當能力的產品”。

外界熱議手機芯片為何，是不是5G？

報道又說，關於這款新芯片的實際性能，仍然存在許多未知。

不尋常的是，華為在發售新機時，對手機的關鍵信息透露相對有限，包括是否支援5G以及製造過程等等。華為僅聲稱該手機在“衛星通信”方面取得了突破。

據悉華為在《致華為用戶的一封信》中表示，這款新手機成為全球首款支持衛星通話的大眾智能手機，“即使在沒有地面網絡訊號的情況下，也可以撥打、接聽衛星電話，讓你時刻線上”。

而《華郵》引述消息來源指出，Mate 60 Pro配備了5G芯片。而網絡上的測評，有人認為其速度性能類似於5G手機，也有一些博主認為這是4G升級版，還不算5G。

《日經亞洲》則引述消息來源報道稱，中芯國際使用“7奈米工藝”製造華為新款手機的芯片。中國最先進的工藝水平，與蘋果2018年推出的iPhone內部芯片使用的工藝相當。蘋果最新的iPhone芯片是由台積電製造的，使用的是4奈米工藝。

另據彭博社報道，網上流傳的多個拆解影片顯示，Mate 60 Pro採用了華為芯片部門海思設計的麒麟芯片。也有網絡媒體指，該芯片採用了5納米工藝技術——僅比最新技術晚一代。彭博社稱，無法確定該芯片的製造商或先進程度。

也有研究公司上個月告訴路透社，他們認為華為正計畫通過在國內採購芯片、利用其在半導體設計工具方面的先進技術，以及中國最大芯片製造公司中芯國際的芯片來重返5G智能手機行業。華為當時拒絕置評。

制裁未達標？

眾所周知，美國政府的制裁旨在切斷中國購買或製造先進半導體的能力，以減緩中國在人工智慧和大數據等新興領域的發展。一些國際業界專家認為，現在判斷中國芯片製造能力將會變得多強大還言之過早，但目前能肯定的是，中國仍沒有被淘汰出賽道。

對此，美國塔弗茲大學（Tufts University）學者、《芯片戰爭》（Chip War）一書的作者米勒（Chris Miller）說：“這表明，像華為這樣的中國公司仍然擁有充足的創新能力。我認為這可能會進一步加劇華盛頓對是否應該加強限制的辯論。”

美國將如何應對？

另值得注意的是，路透社報道，美國商務部長雷蒙多3日談到中國之行時表示：“美國將繼續向中國出售芯片，但永遠不會向中國出售我們最頂尖的芯片。”

現在美國政府該如何應對此情況？存在不同意見。科技專家崔歐洛認為，這一發展幾乎肯定會引發更多呼籲，要求政府採取更嚴格的控制措施，以確保美國技術不會被用於支持華為的5G技術或其他潛在敏感用途；然而美國半導體公司更願意繼續向華為和其他中國終端用戶出口普通半導體，以維持他們在中國市場的競爭地位，並防止中國供應鏈真的與美國技術脫鉤。

事實上，華盛頓在冷戰期間也面臨了類似的困境，即如何限制蘇聯的技術發展。舉例來說，哈佛商學院教授史兆威（Willy Shih）說，華為的突破讓人想起了全球定位系統技術，美國國防部開發了這項技術並限制其出口，擔心它落入競爭對手手中，反倒促使莫斯科和其他政府開發了自己的版本，所以情況從美國主宰這項技術轉變為“有各種不同的替代方案”，“你不禁會想知道華為現在是否也發展為同樣的情況。”

目前尚不清楚華為如何克服美國制裁下的技術限制。美國半導體協會上周稱，華為正在中國各地以其他公司名義秘密建造一系列半導體製造設施，以規避美國禁止其採購美國芯片製造設備的制裁。

新手機與其說向美示威，其實是怕脫鉤

與此同時，據台灣資深媒體人顧爾德的觀點認為，Mate 60 Pro的發布等於是在向美國示威：你的出口限令無法阻止我的科技進步。而中國極右官媒《環球時報》也發表社論稱：“Mate 60 Pro的發布都被很多中國網友賦予了‘在美國打壓之下昂起頭來’的更深層次含義。我們不知道雷蒙多女士在她的中國之行中是否關注到這些聲音，但我們認為，這些聲音應當被雷蒙多以及更多美國人聽到，並對華盛頓形成觸動。”《環時》社論寫道：“儘管美國仍在高科技領域佔有優勢，但中國人在打壓之下奮起直追的勁頭，以及支撐這股信念的強大道義感，卻是美國比不過的。……從長遠看，這些‘戰爭’它沒有最終的勝算。”

顧爾德對此指出，科技戰、經貿戰都是中美霸權爭奪戰的體現，爭霸的本質不會變，只是雙方都有意緩解緊張強度、降低爆發全面衝擊的機率。雖然Mate 60 Pro可能證明中國具有科技創新的能力，但以目前中國經濟慘況而言，更希望能暫時鳴金收兵獲得喘息。傲慢的《環時》社論也得自圓其說：“我中國人如今已經不寄望於美方能作出大的調整，但如果美方停止或一定程度上緩解對華極限遏壓、惡性競爭，我們當然是歡迎的。”