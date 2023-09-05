“一帶一路”啟動十年後，中國“不得不重新審視其雄心”

一帶一路/中國/國際

哈佛肯尼迪學院博士後研究員艾克·弗雷曼（Eyck Freymann,）出版了《一帶一路，2020年中國力量遇見世界》（one Belt, one Road, Chinese power meets the world） (éditions Harvard UP)哈佛UP版）。關於“新絲綢之路”的非常深入的調查工作，結合了實地調查（坦桑尼亞、斯里蘭卡、馬來西亞、巴基斯坦、哈薩克斯坦等）和理論方法。

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法廣法語部編輯Sylvie Noël在一帶一路即將十年之際，採訪了這一位重要的專家，從各個角度來對過去十年進行總結，並討論習近平在2013年啟動的這一龐大項目的發展前景。

RFI：艾克·弗雷曼，10 年前，中國國家主席習近平在出訪哈薩克斯坦阿斯塔納期間，於 2013 年 9 月 7 日啟動了這一項目（當時稱為“一帶一路”？），他的目標是什麼？

艾克·弗萊曼：我認為他有三個目標。首先，也是最重要的，是通過一個享有盛譽的項目來加強其在中國國內的地位。“新絲綢之路”成為中國黨政體系各機構不得不使用和推崇的口號。其次，當中國的銀行和企業已經在全球範圍內採取行動時，習近平希望實施某種紀律和秩序。他想把他們置於政府，更重要的是共產黨的監督和控制之下。第三，習近平想讓世界知道，在他的領導下，中國將在國際舞台上佔據更重要的位置，他希望他的經濟影響力最終能轉化為與新夥伴，尤其是發展中國家的政治關係。

十年後，您認為結果如何？

我認為結果好壞參半：在某些方面比預期好，但在許多其他方面更糟。當前，“新絲綢之路”正面臨主權債務危機，許多發展中國家受到影響。數十個國家處於違約邊緣，必須重組其欠中國、國際開發銀行和其他主權捐助者的債務。當然，中國貸款對這場危機的“貢獻”可以討論，但可以肯定的是，中國向許多無法借款的國家提供了貸款。在世界某些地區，特別是南太平洋、中亞和撒哈拉以南非洲，中國的貸款是這些國家陷入債務困境的主要原因，但值得注意的是，中國也並沒有那麼幸運。新冠肺炎 (Covid-19) 大流行和全球利率的快速上升相結合，對中國許多合作夥伴的經濟造成了前所未有的衝擊，這是任何人都無法預料到的。我們永遠不知道，如果沒有發生疫情，“一帶一路”倡議（“一帶一路”）今天會取得什麼樣的成果。還有中國長期經濟增長前景的問題。新冠肺炎 (Covid-19) 大流行和全球利率的快速上升相結合，對中國許多合作夥伴的經濟造成了前所未有的衝擊，這是任何人都無法預料到的。此外，中國的長期經濟增長前景也是一個問題。

我認為，當“一帶一路”計畫宣布時，習近平和其他人認為中國可以在未來幾十年保持非常強勁的經濟增長。但相反，部分由於中國對自身經濟的管理，也由於美國的政策，中國經濟增長明顯放緩，而且這種放緩很可能會持續下去。在此背景下，中國根本不可能繼續向全球提供數千億美元的長期貸款。中國必須重新審視自己的雄心。也就是說，我的書的主要論點之一是，基礎設施和貸款從來都只是“一帶一路”倡議的一小部分。我認為，這一舉措從根本上來說是政治性的。習近平的目標有兩個：一是鞏固他對中國金融生態系統的控制，同時確保他在國際舞台上的偉人地位。在這一點上，我認為他是成功的。習近平對中國的控制比以往任何時候都更加強大，我相信“一帶一路”倡議已經達到了預期目標。這是為了鞏固他對中國金融生態系統的控制，同時確保他在國際舞台上的偉人地位。在這一點上，我認為他是成功的。習近平對中國的控制比以往任何時候都更加強大，我相信“一帶一路”倡議已經達到了預期目標。這是為了鞏固他對中國金融生態系統的控制，同時確保他在國際舞台上的偉人地位。

在這一點上，我們經常聽說“ 新絲綢之路 ”首先是經濟關係問題，但在您的書中，您堅持認為政治層面比經濟層面更重要。你能展開你的觀點進行解釋嗎？

一帶一路倡議的一個有趣的特點是，它是一種無需付費或沒有會員資格標準即可加入的俱樂部。任何國家都可以通過簽署不具約束力的文件加入“一帶一路”倡議。這意味着它秉持合作共贏的價值觀。從理論上來說，誰不相信合作共贏的價值觀呢？例如，我相信它。但從中國人的角度來看，這個問題並不存在。“一帶一路”之所以具有象徵意義，是因為習近平希望將許多經濟和政治制度不同的國家拉進來，以證明中國在國際舞台上的重要性。

因此，日本或意大利等許多國家都加入了這一倡議，儘管這兩個國家沒有計畫進行與“新絲綢之路”特徵的基礎設施項目相稱的投資。例如，中國沒有在日本修建港口。事實上，習近平想要的是會見日本和意大利首相，讓他們說出對他的倡議的所有好話，以便以一位偉大的外交家的形象出現在中國。這也讓他能夠向美國和其他國家強調中國日益增長的實力和影響力。

很多國家都在談論“一帶一路”倡議，但與中國實際取得的成果卻很少。此外，對於中國的許多合作夥伴來說，讚揚“新絲綢之路”已經成為一種雙重含義的信息：對於國民來說，談論這個中國倡議沒有什麼意義，聽起來更像是一句空話，但在中國卻是被視為友誼和忠誠的標誌。所以我認為，在很多國家，“一帶一路”無非是一個口號，但在中國方面，它實際上是建立庇護關係的方式。

在《一帶一路》《中國力量與世界相遇》一書中，您提到了所謂的三個常聽到的“神話”。首先，人們普遍認為一切都是或已經被計畫好的。

這是真的。我認為重要的是要記住，現在被視為“一帶一路”倡議一部分的許多項目實際上是在習近平上台並推動“新絲綢之路”之前啟動的。因此，習近平繼承了大量已經在進行中的項目。事實上，這一切都始於2000年代初，當時中國企業被敦促為其產品尋找原材料礦藏和新市場。

當習近平上台時，他繼承了這種動力，這種海外投資的競賽。但是，我們必須記住，許多公司利用這種激勵措施進行國際擴張，將資金從中國轉移到國外。因此，這些行動的目的並不是為了實現國家目標。這就是為什麼習近平迅速尋求確定戰略方向，以便能夠消除不符合中國國家利益的項目，並隨着時間的推移實施更嚴格的紀律和高層控制。新項目的審批程序制度化花了幾年時間。

也許我也可以用另一種方式回答你的問題。“一帶一路”倡議是一個不斷移動的目標。中國適應、學習、犯錯誤。在這一舉措的最初幾年，組織相當混亂。今天，我們認識到金錢不是無限的，中國必須找到一種方法，以最小的費用和風險獲得最大的政治優勢。因此，就以不同的方式處理與夥伴的關係。中國正在探索其他類型的項目。我認為“一帶一路”倡議將會繼續發展。

西方敘述中的另一個想法是，加入“一帶一路”的國家將會感到失望。過去十年有多少國家離開了“新絲綢之路”？

多個國家已決定退出該項目，其中最大的是意大利。意大利總理喬治亞·梅洛尼最近宣布計畫在 2024 年這樣做。中國現在正以報復措施威脅意大利。但我認為這並不重要，因為具體而言，意大利從未在“一帶一路”框架內與中國進行過廣泛的合作。事實上，一帶一路框架內簽署的大部分協議只是商業協議。

我還認為，中國也意識到，由於華盛頓和北京之間關係的惡化，許多中間國家感到有必要選邊站隊。自從我寫這本書以來，美國也選擇以比我預想的更加明確和積極的方式對抗中國，反對“新絲綢之路”。但引人注目的是，加入“一帶一路”的國家卻缺乏反應。

究其原因。首先，美國外交在談論“新絲綢之路”時，沒有考慮到那些中國夥伴國當局的定位。它們往往是小國，但他們的領導人知道他們的利益是什麼，無論是他們國家、他們政黨還是他們陣營的利益。如果不掌握政治遊戲，你就不可能成為一個國家的領導人。然而，美國外交似乎想讓中國的夥伴相信，美國比他們更了解自己的利益。如果這些領導人與中國達成協議，無論是堅持“一帶一路”原則，還是締結貿易協定，他們相信與中國建立夥伴關係對他們有利。但與此同時，我認為，疫情、與疫情相關的中國貸款放緩，以及美國對華採取更具對抗性的態度，這些因素綜合在一起，降低了世界許多地方人們對“一帶一路”倡議的興趣。。

儘管如此，中國繼續加強和深化與“一帶一路”倡議許多主要夥伴的關係，包括俄羅斯、中亞共和國、巴基斯坦、伊朗以及南非等一些撒哈拉以南非洲國家。因此，我認為，如果我們不考慮中國夥伴國家的利益，我們就有可能抓不住重點，即：過去十年加入“一帶一路”的大多數國家都不想與中國脫離關係。相反，這些國家希望與北京建立更密切的關係。

我們還從某種意義上觀察到了一種區域競爭，即看誰率先加入“一帶一路”倡議

這確實是一個關鍵點。重要的是要記住，從許多小國的角度來看，區域動態可能導致其直接鄰國成為威脅。讓我們以希臘為例，2012 年至 2015 年間，希臘與歐元集團、德國和國際貨幣基金組織就其未來進行談判。如果你感到來自四面八方的攻擊，你就會拚命尋找槓桿降低壓力。對於希臘來說，強調其與中國的關係很有用。傳達的信息是“如果你在談判條件上對我太強硬，我將與中國人達成協議”。

斯里蘭卡也是如此，這個小島在歷史上不時受到印度鄰國的干涉。當你剛剛戰勝印度支持的一方贏得內戰時，很明顯你完全有興趣維持與中國的關係，這可能會阻止印度進一步干涉你的內部事務，或者無論如何，提供了一個對抗印度的力量。從這個意義上說，中國常常被認為是兩害相權取其輕的威脅，而且它也能夠利用這一點。中國的這一戰略在中東最為成功。該地區所有國家都是美國的盟友（伊朗除外），但它們都相互擔心直接鄰國的野心。這就是為什麼他們都將中國視為穩定的影響力。

在你2020年出版的書中，令人驚訝的是，你的對話者似乎在“你必須向某人借錢” 的模式下拒絕債務陷阱的想法。我們是否應該得出結論，這只是西方的敘述？

不得不承認，我低估了“一帶一路”遭到抵制的程度，因為我在疫情爆發前就將稿子寄給了出版社。然而，新冠疫情對每個人都造成了毀滅性影響，特別是對極低收入國家。它促使許多處於過度負債邊緣的國家走出了這一步。因此，在其中許多國家，中國很容易成為替罪羊。中國借出了很多錢，而且通常是借給不再掌權的政府。

隨着利率的上升，許多國家試圖就其債務進行談判，但中國採取了非常強硬的立場，並繼續這樣做，因為它不知何故認為自己持有我們所謂的“高級債務”，因此它希望比美國或日本等其他主權捐助者以優惠條件償還。為了提出這一論點，中國強調了一個事實，即它在“新絲綢之路”下向發展中國家提供的貸款很大一部分不是國家貸款，而是商業銀行提供的商業貸款。但這個論點很難站得住腳，因為在中國，所有商業銀行都是國有或國家控股的，但中國利用這一論點來談判相對優惠的條件以獲得償付。我認為這在許多國家引起了對中國的某種怨恨。

儘管如此，中國仍然是這些國家中大多數的主要貿易夥伴。他們別無選擇，只能繼續與中國人做生意。因此，即使他們今天由於債務重新談判進程而對中國產生了一定的不滿，我也不認為這會導致中國在許多發展中國家失去影響力。我甚至可以說，未來五年，由於經濟原因，中國在發展中國家的影響力將達到歷史性水平。這些國家中的大多數最終都會從中國借更多的錢。

現在我們來談談斯里蘭卡。漢班托塔港建設是近年來的重大項目之一。它造成了一種特殊的影響，不是嗎？

斯里蘭卡和漢班托塔港在某些方面已成為所有“新絲綢之路”項目中最著名的項目，原因有二：它是商業失敗，中國重新談判債務以換取該港口的股份和99年租約。它是位於印度洋的戰略港口。美國長期以來一直擔心中國會在其他國家重演這種情況。我們知道，中國為不太可能盈利的項目提供了大量貸款，但在合同中確保，如果不償還，中國將控制相關土地或基礎設施。顯然，中國有可能在這些土地上建造軍事設施或其他中國國家控制的設施。我想這是美國最害怕的，尤其是很多合同都是秘密的。

學術研究表明，中國已將類似的條件納入到世界各地的大多數合同中。然而，有趣的是，中國並沒有重蹈斯里蘭卡的覆轍。更願意幫助債務國，努力讓它們擺脫困境。北京重新協商了他們的債務，並試圖秘密進行，以免讓受合同約束的任何一方感到尷尬。很明顯，中國想利用這些大項目來施加政治影響，但我認為在這方面漢班托塔並不是一個典範。這不是“一帶一路”倡議的典型例子。這裡的關鍵問題是征地。

漢班托塔港仍然是商業失敗嗎？

我最近沒有查看數字，但上次我查看時，該項目似乎有望實現商業盈利。值得注意的是，包括新加坡在內的多個國家都對漢班托塔港進行了投資。

然而現階段斯里蘭卡政府想要獲得大部分利益為時已晚。但值得注意的是，中國為漢班托塔港提供融資的動機超出了其與斯里蘭卡關係的嚴格框架。正如我在書中所示，中國可能知道這個港口是一個壞主意，但這樣做是為了給當時的斯里蘭卡總統[編者註：馬欣達·拉賈帕克薩]一個忙，因為漢班托塔是他的家鄉。中國更願意圍繞大型房地產項目投資其首都科倫坡港。這是一個利潤豐厚的項目。因此，中國向斯里蘭卡總統提供漢班托塔港，很有可能是希望蒙受損失，但同時又希望從科倫坡港口項目中獲利。

有些項目沒有取得成果。坦桑尼亞巴加莫約港就是這種情況。該協議於 2013 年由時任總統賈卡亞·基奎特與中國總統簽署。這是一個價值 100 億美元的項目，主要由中國進出口銀行資助。為什麼這個項目最終以失敗告終？

巴加莫約項目的失敗有幾個原因：首先是因為它站不住腳，其次是因為它與坦桑尼亞總統有關，而這位總統甚至在工程開始之前就已經不再掌權。

要知道，坦桑尼亞的主要港口是首都達累斯薩拉姆。達到其運營能力後，按理說應該擴大規模。但時任坦桑尼亞總統賈卡亞·基奎特（Jakaya Kikwete）任期即將結束，他想在距離海岸幾公里的家鄉巴加莫約建造一個大型港口。這沒有任何意義，但中國人說：“ 是的，當然，我們會在你的家鄉建造一個巨大的港口 。” 賈卡亞·基奎特的任期已經結束，新任總統約翰·馬加富利 (John Magafuli) 表示：“ 為什麼我要背負 200 億美元的債務來建設一個我們不需要的港口，尤其是在我的政治對手的出生地呢？ » 因此他取消了該項目。

馬六甲海峽是世界上最重要的航道之一，也是最繁忙的航道之一（佔全球運輸量的三分之一）。它是位於馬來西亞半島和印度尼西亞蘇門答臘島之間的一條漫長的海上走廊。您是否認為中國對封鎖該海峽的可能性的擔憂在一帶一路項目背後的思考中發揮了關鍵作用？

這個話題我很感興趣。2000年代初，中國領導人非常擔心美國可能切斷馬六甲海峽的石油供應。中國一些學者提出了在印度洋建立一套港口和戰略地位，在巴基斯坦和緬甸建設陸地走廊的想法，以便在馬六甲海峽被封鎖的情況下，中國可以繼續供應石油。但自2016年以來，中國的學術爭論發生了變化。中國專家得出的結論是，中國現在擁有充足的石油儲備和能源供應機會，因此對馬六甲海峽的擔憂已經減少甚至消除。 然而，這種認識相對較晚，而海峽周邊的潛在風險正是當初提出 "一帶一路 "倡議的原因之一。

在你的結論中，你提出了美國遏制一帶一路所必需的三個選項。這三個選項仍然相關嗎？

第一個選擇是讓美國加入“新絲綢之路”，並試圖從內部使其國際化或制度化，以防止其成為中國地緣政治力量的工具。第二種選擇是觀望，同時阻止中國在西半球獲得戰略地位以及盟國的關鍵基礎設施，例如5G電信。但不要試圖與“一帶一路”倡議進行直面競爭，也不要在言辭和外交上進行反擊。最後，第三種選擇就是對抗，即把 "新絲綢之路 "視為中國地緣政治擴張戰略的先鋒，並四處反擊。

在我的書中，我推薦第一個策略，即加入“一帶一路”並嘗試拉攏該倡議。當我寫這本書時，我認為美國不太可能選擇這種解決方案。作為證據，特朗普和拜登領導下的美國選擇了第三種策略，即對抗。我們也看到歐盟堅決反對中國投資。許多歐洲國家，特別是中歐國家已退出“一帶一路”倡議。中國也沒有獲得任何新的軍事基地。從這一點來看，這一策略因此是成功的。

對抗的問題在於，正如我在書中所說，它加速了美中關係的崩潰，讓中國建立了一個核心國家，不是150個國家，而是一、二十個國家與“一帶一路”倡議緊密結合。我認為這個集團最終可能包括巴基斯坦、俄羅斯、朝鮮和伊朗，以及非洲和東南亞的一些國家。這一假設讓美國非常擔心，現在的問題是，美國及其盟友和夥伴是否能夠阻止這樣的情況發生：看到俄羅斯、巴基斯坦、伊朗和朝鮮加入中國的極權主義國家軸心。 在我看來，關注這個問題應該是一個優先事項。

您如何看待歐盟通過全球門戶遏制中國影響力的反應？

我不認為全球門戶是為了遏制一帶一路。我認為，其目的是確保歐洲在各國制定發展戰略時擁有一席之地，並尋求替代解決方案，而不是向從根本上不符合其長遠利益的中國借錢。這解決不了問題，因為總會有腐敗領導人將自己的利益置於國家利益之上，而中國將準備幫助他們。但總的來說，西方國家的參與很重要，我認為歐盟應該為全球門戶感到自豪。

我的最後一個問題是關於烏克蘭戰爭的。我們看到，由於這場戰爭，中國在中亞開闢了新的航線，將中國與歐洲連接起來。您認為這19個月的戰爭對“新絲綢之路”產生了哪些影響？

我一直對中亞和歐洲之間的陸路航線持懷疑態度，因為航運比陸路更便宜，因此利潤更高（即使在航運嚴重中斷的情況下，如 2021 年）。因此，我認為，在中亞推廣陸路航線首先是為了給中國在中亞樹立良好形象的宣傳，但沒有產生任何實際影響。另一方面，在我看來，重要且對“新絲綢之路”產生巨大影響的是，隨着烏克蘭戰爭，俄羅斯已經斷絕了與西方的橋樑。只要普京政權還在位，修復俄羅斯與西方的關係就不可能。普京入侵烏克蘭使俄羅斯在經濟上處於非常脆弱和依賴的地位。

正如我在《一帶一路，中國力量與世界相遇》一書中所解釋的那樣，俄羅斯準備將“一帶一路”作為標誌性項目予以支持，但其對中國在其周邊國家的影響力始終極為謹慎。莫斯科尤其擔心中國對中亞重要基礎設施的投資。如今，俄羅斯國家發現自己處於如此不穩定的境地，它別無選擇，只能聽從中國的指示。這將以“新絲綢之路”的名義加強與中國在北極的夥伴關係，特別是授權中國海岸警衛隊船隻，或許將來還授權中國海軍船隻在北極開展行動。我們還可以認為中國將控制俄羅斯工業及其電信。

這意味着從長遠來看，歐洲安全的前景非常消極，因為這意味着在大約十五年內，整個中亞基本上將由附屬於中國的傀儡國家組成，除非發生一些非常引人注目的事情。因此，值得注意的是，烏克蘭戰爭導致波羅的海國家和一些東歐國家對中國及其“一帶一路”倡議的排斥。但我們一方面看到中國與俄羅斯和中亞之間的夥伴關係日益協調和密切。我認為，這種現象的長期地緣政治影響非常令人擔憂。

作者：法廣法語部記者 Sylvie Noël

翻譯： 艾米