中國再撥資400億美元研發芯片

中國/芯片

中國將推出一項新的國家支持的投資基金，旨在為中國半導體行業籌集約 400 億美元資金，以期在半導體領域追趕美國和其他競爭對手。中國此前已經大力集資研發並製造芯片。

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路透社今天引述兩位知情人士稱，中國將推出一項新的國家支持投資基金。這很可能是中國集成電路產業投資基金（也稱為大基金）推出的三隻基金中規模最大的一隻。

此次目標為3000 億元人民幣（410 億美元）的基金計畫超過了 2014 年和 2019 年的類似基金，根據政府報告，這兩個基金分別籌集了 1387 億元人民幣和 2000 億元人民幣。其中一位知情人士和另一位知情人士表示，主要投資領域將是芯片製造設備。

兩位知情人士稱，新基金近幾個月獲得了中國當局的批准。由於討論是保密的，所有消息人士均拒絕透露姓名。

前兩位消息人士稱，籌款過程可能需要數月時間，目前尚不清楚第三支基金何時啟動，也不清楚該計畫是否會進一步改變。

據路透社說，儘管進行了這些投資，中國芯片行業仍難以在全球供應鏈中發揮主導作用，特別是在先進芯片方面。

自2021年以來，該大基金前兩隻基金的唯一管理人華芯資本的幾位高級官員和前官員一直在接受中國反腐機構的調查。兩位知情人士表示，即便如此，華芯資本預計仍將是第三隻基金的管理人之一。兩名知情人士稱，中國官員還聯繫了國有企業中國航天科技集團公司的投資部門中國航天投資，討論成為管理人之一。

該報道稱，中國國家主席習近平長期以來一直強調中國需要實現半導體自給自足。在華盛頓過去幾年實施一系列出口管制措施後，這種需求變得更加緊迫。

美國擔心北京可能使用先進芯片來增強其軍事能力。十月份，美國推出了一項全面的制裁計畫，切斷中國獲得先進芯片製造設備的機會，美國的盟友日本和荷蘭也採取了類似的措施。