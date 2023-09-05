中國稱與印度雙邊關係總體穩定

印度/中國

儘管中國國家主席習近平決定不參加本周在印度舉行的二十國集團峰會，但北京表示，這兩個亞洲核大國之間的關係“總體穩定”。

廣告 繼續瀏覽後續

據美聯社今天報道稱，中國周一宣布，今年春天剛剛上任的總理李強將代表中國出席9月9日至10日在新德里舉行的G20會議。

中國和印度之間的關係因邊界爭端而依然冷淡，三年前，這場爭端導致了一場衝突，導致20 名印度士兵和 4 名中國士兵喪生。在崎嶇的山區，雙方都駐紮了數以萬計的軍事人員，並有大炮、坦克和戰鬥機作為支援，這場爭議已經演變成一場長期的對峙。

中國外交部發言人毛寧沒有提及爭議，也沒有提及習近平決定不出席的原因，但表示中國領導人“一貫支持印度主辦今年的峰會，並準備與各方共同努力，推動二十國集團峰會取得成功”。

當二十國集團領導人準備在最近被洪水淹過的新德里舉行會議時，氣候政策問題尚未解決

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上對記者說：“當前，中印關係總體穩定，各層級對話保持溝通。我們願與印方共同努力，推動中印關係取得更大持續發展。”

中國與印度兩國之間在貿易、技術和投資以及印度與中國主要競爭對手美國日益加強的戰略關係方面也出現了摩擦。印度和中國都驅逐了對方的記者，曾經良好的教育交流幾乎已經枯竭。

印度最近取代中國成為世界上人口最多的國家，兩國在計算機、鋼鐵、太空探索和其他高科技領域互為競爭對手。

為了減少未來發生衝突的可能性，中國和印度軍事指揮官上個月會面，並承諾沿實際控制線“保持和平與安寧”，該線將中國和印度控制的領土從西部的拉達克與印度的控制線分開。

美聯社說，在兩國關係跌至歷史低點之際，習近平宣布不參加二十國集團峰會，錯失了與美國總統拜登互動的機會。中國似乎還暗示習近平不會出席 11 月在舊金山舉行的亞太經合組織領導人會議。