中國網絡瘋傳岸田文雄吃福島海鮮緊急送醫造謠消息

日本/中國/岸田文雄

日本首相岸田文雄5日乘坐政府專機從東京羽田機場啟程，前往東盟（ASEAN）相關首腦會議舉辦地印尼。出發前岸田在首相官邸接受媒體採訪，談及岸田借首腦會議之機與中國國務院總理李強舉行個別會談的可能性。中國網絡出現假消息，造謠岸田文雄吃福島海鮮緊急送醫。中國網絡不僅立即將“岸田文雄生病”、“岸田文雄醫院”悄悄變為Google搜尋岸田文雄後的主要關鍵字，百度為此立出“岸田文雄 核中毒”的組合關鍵字，讓相關訊息傳播速度加快。

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據共同社今天報道稱，日本首相岸田文雄5日乘坐政府專機從東京羽田機場啟程，前往東盟（ASEAN）相關首腦會議舉辦地印尼。出發前岸田在首相官邸接受媒體採訪，關於借首腦會議之機與中國國務院總理李強舉行個別會談的可能性表示，“目前處於和中國面對面會談尚未決定的狀況。”

共同社說，中國反對東京電力福島第一核電站處理水排海。

據自由時報今天稱，日本排放福島核廢水話題持續在中國延燒，中國民眾不僅爭相購買儀器檢測自家輻射值，網絡社群中出現大量出現反日情緒言論以及造假資訊，近日甚至竟出現日本首相岸田文雄食用福島海鮮後中毒緊急送醫、前日本內閣府政務官園田康博喝核廢水罹癌死亡等假消息。

該報稱，中國內部反日情緒逐漸高漲，旅日遊客大減，在抖音等網絡社群中更出現有帳號呼籲對日本投下氫彈的言論。

另一方面，關於日本的假訊息也在近日頻頻流傳，包含網易、知乎、微博等中國社群、討論區、入口網站，紛紛轉傳一則日本首相岸田文雄因食用福島海鮮緊急送醫，內文則聲稱是根據日媒報導，並附上一張擔架運送蓋着白布的患者圖。

自由時報稱，這些流傳訊息隨即就被發現是造謠訊息，照片事實上為日本前首相安倍晉三2022年中槍的新聞畫面，與岸田文雄無關，也無任何日本媒體報導相關情事。但“岸田文雄生病”、“岸田文雄醫院”已悄悄成為Google搜尋岸田文雄後的主要關鍵字，百度的搜尋關鍵字中，更是直接出現“岸田文雄 核中毒”的組合關鍵字，讓相關訊息傳播速度加快。