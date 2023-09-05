中國8月服務業等經濟數據報告減速

中國/經濟

根據周二發布的一項獨立指數顯示，在中國新冠疫情後復蘇步履蹣跚的背景下，8月份中國服務業活動增長放緩。其它經濟領域數據也報告增速放緩。

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由標準普爾全球公司和經濟媒體財新計算得出的採購經理人活動指數(PMI)上個月為51.8點，7月份為54.1。低於 50 的數字反映了活動的收縮。 數據表明擴張。 近幾個月來，這一數字一直在穩步增長。

財新新聞稿援引經濟學家王哲的話說：“隨着市場狀況改善，服務供需繼續增長，但增速放緩。”

自2022年12月取消嚴格的清零措施以來，中國經濟經歷了復蘇，這在很大程度上有利於服務業，顧客迴流到餐館、交通和旅遊場所。

但由於國外對中國產品的需求低迷，它在包括製造業在內的其他領域仍難以實現目標。

據中國官方數據，今年上半年服務業佔中國國內生產總值（GDP）的56%。

儘管復蘇放緩，但服務企業在8月份繼續招聘，使得該行業的就業人數連續第7個月繼續擴張。就其本身而言，8月份彙總服務業和製造業的綜合指數小幅下跌至51.7點，而一個月前為51.9點。

法新社引述財新強調，這是自一月份以來的最弱增速，並指出“內需不足”正在損害經濟。