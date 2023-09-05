國際傳媒熱議習近平缺席G20峰會

習近平缺席G20

在數日猜測後，中國外交部確認了主席習近平不會出席本周於印度舉行的二十國集團（G20）峰會，由總理李強代為出席，引發國際傳媒熱議習近平為何缺席，並解析這究竟意味着什麼？

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這將是自2008年首屆領導人峰會以來，中國國家主席首次缺席。2020年、 2021年新冠疫情期間，習近平都以虛擬方式出席了峰會。另外在被問到習近平不能出席會議的原因時，中國外交部發言人毛寧拒絕回答，實在不尋常。

習近平缺席的原因目前撲朔迷離，一些專家認為習近平缺席恐怕與這次G20峰會可能難以達成任何共識有關。

據路透社報道說，G20峰會很難解決問題暴露出西方和非西方大國之間合作的局限性，並促使各國加倍支持它們更樂於合作的團體。

華盛頓威爾遜中心南亞研究所所長邁克爾·庫格爾曼（Michael Kugelman）在接受路透社採訪時表示，要應對全球威脅，“分裂成西方和非西方集團並不是人們想看到的”。

本屆峰會不能達成共識也將損害印度總理莫迪的外交聲譽，他正利用此次峰會主席的身份提升新德里作為經濟強國和全球南方領導者的地位。

報道引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）分析說，考慮到習近平對國內問題的關注，他可能不願意出國訪問。“習近平正在制定自己的議程，他最關心的是國家安全，他必須留在中國，讓外國領導人訪問他，” 他補充說。

紐時：習或更喜中國有更多話語權的小集團

周二，紐約時報登出文章解析習近平為何缺席七G20，這意味着什麼？文章同樣指出，在這一決定宣布之時，中國與20國集團的幾個成員國之間的關係正日趨緊張，具體來說就是美國和印度，前者是因為北京對俄羅斯的持續支持，後者則是由於中國在亞洲越來越強勢的領土主張。

文章認為，中國政治的不透明和北京的沉默讓人很難理解習近平為什麼選擇不參加峰會。分析人士說，這可能表明習更喜歡那些讓中國有更多話語權的小集團，比如近日剛剛在約翰內斯堡閉幕的金磚國家峰會，與會的都是新興國家。考慮到這意味着習近平失去了在20國峰會期間與拜登總統會面的機會，此舉可能表明，習希望以自己的方式來緩解與美國的緊張關係。

此外，在這場峰會舉辦之時，由於不斷惡化的房地產危機，中國經濟正面臨多年來最艱難的時刻，可能將是對習近平統治構成的最嚴峻挑戰之一。習的缺席可能是因為他需要待在北京應對緊迫的經濟問題。

紐時強調出，習對權力的緊握也意味着其他國家的領導人會不確定，假如峰會達成了任何決策，李強是否有權力去推進。

文章接着援引新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎說，“每次‘缺席’都會有這樣的猜測，不僅說明了不透明帶來的不確定性，還讓人們看到一切似乎都取決於習，畢竟權力集中在他身上” ；“如果領導層從外面看——進而也關係到內部——如此依賴一個人，那就會形成一個相當脆弱的局面，無論那個人多麼強大，” 他還說。

文章評估，既然在新德里的會面已經不可能，拜登下一次與習見面的機會可能要等到11月在舊金山的亞太經濟合作組織峰會。況且，鑒於越來越多跡象表明中國在擺出沒興趣打交道的樣子，因此不能保證習屆時會參加。

華日：這很可能被視為對印度總理莫迪的冷落

同一天據華爾街日報報道，中國領導人習近平將缺席本周末在新德里舉行的世界領導人重要會議，而是派出他的最高副手出席此次峰會，這很可能被視為對印度總理莫迪的冷落。

報道說，自2008年G20開始安排領導人級別的會議以來，中國國家主席通常會親自出席G20的領導人峰會，但根據中國外交部周一發表的一份簡短聲明，今年中國政府決定派出國家第二號領導人國務院總理李強參會。

中國外交部沒有說明李強代替習近平出席的原因。習近平自2013年就任中國國家主席以來，參加了每一屆的G20領導人峰會，不過他沒有到場參加2021年在羅馬舉行的會議，因為當時正處於新冠疫情期間，習近平取消了出國訪問。那一年，習近平是通過視頻連線向峰會致辭，並派外交部長前往參會。

華日注意到，在回應早些時候關於中國領導人可能缺席的新聞報道時，即將出席新德里峰會的美國總統拜登對習近平的缺席表示失望。拜登周日對記者說：“但我將會去見他，”拜登沒有仔細說明。美中兩國官員一直在為拜登和習近平可能於11月在舊金山亞太經濟合作組織APEC會議期間舉行會晤而努力。”

報道援引印度學者看法稱，新德里將把習近平決定不參加二十國集團峰會視為北京方面對莫迪的冷落。

印度索尼帕特的金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）國際事務學院院長Sreeram Chaulia說：“他們試圖對印度做出非常不客氣的回絕，他們認為印度正試圖在一個多邊論壇上發揮領導作用。”

習近平的“空椅子”不是好兆頭

在上述報導的前一天。法國《觀察家》周刊網站登出中國問題專家皮埃爾·阿斯基的文章：《為什麼習近平在G20上的“空椅子”不是好兆頭》。

文章寫道：“一個國家的國家元首的缺席有時和他的出席一樣具有說服力。中國一號人物習近平的決定就是如此，他不會前往新德里參加9月9日至10日舉行的G20峰會即世界主要經濟體的會議。由於國際刑事法院檢察官發出逮捕令，（俄羅斯總統）弗拉基米爾·普京的缺席是意料之中的；但習近平的缺席則不是，因此，習使諸多主要政府陷入了疑問的深淵。”

文章突出，“空椅子”在世界媒體有關中國的報道中已經成了一個梗，一個象徵，它源自中國首位諾貝爾和平獎得主、被以空白理由逮捕的劉曉波不能出席2010年諾貝爾和平獎頒獎禮，典禮主辦方特地為劉留了一把空椅子以示對劉的尊重及抗議中共對異議人士的鎮壓。

值得關注之點還有，沒有習的20國集團對莫迪也不見得就很糟糕。

習“的到來將意味着，在沒有採取任何有誠意的措施去解決邊境危機的情況下實現關係正常化”，位於新德里的政策研究中心的戰略研究教授布拉瑪·切拉尼對紐約時報如是說道。

紐約時報表示，地圖引起的爭議令人懷疑，本月習近平和莫迪在金磚國家峰會期間的會面究竟取得了什麼進展——如果有進展的話。兩國表示就邊境爭議展開了商討。

那場峰會被視為習近平的一場重大勝利，經過北京的努力遊說，該集團的成員國巴西、俄羅斯、印度、中國和南非同意進行擴張，邀請六個新成員加入。

紐時提及，近幾個月來，習近平只去了那些能保證友好相待的國家，比如沙特阿拉伯、俄羅斯，還有最近的南非。

中國領導人不出席，這對此次峰會的東道主印度是一個打擊，同時也令人對習近平作為世界政治家的形象產生疑問。