岸田東盟會未知是否單獨見李強 但預備應對李強可能譴責核處理水排海

日本/中國

為出席東盟（ASEAN）相關首腦會議，日本首相岸田文雄9月5日下午攜夫人裕子從東京羽田機場啟程。關於借東盟首腦會議之機與中國國務院總理李強舉行個別會談的可能性表示，“目前處於和中國面對面會談尚未決定的狀況。”中國反對東京電力福島第一核電站處理水排海。岸田稱預備回應李強的可能批評。

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據共同社今天報道稱，岸田啟程出席東盟會議但稱日中會談未定。

日本首相岸田文雄5日乘坐政府專機從東京羽田機場啟程，前往東盟（ASEAN）相關首腦會議舉辦地印尼。

圍繞日本處理水排海，岸田還表示想在一系列會議上向各國謀求理解。岸田表示：“正在帶着透明性與國際原子能機構（IAEA）合作的同時採取措施。願儘力說明以得到理解。”

在與東盟的首腦會議上，將確認為了12月在東京舉行的日本與東盟特別首腦會議取得成功展開合作。今年正值日本與東盟開始交流50周年。會上將確認為實現“自由開放的印度太平洋”而合作，雙方的相互關係將升級為“全面戰略夥伴關係”。

共同社說，預計岸田將在東盟與日中韓（東盟+3）會議上與李強會面。若李強譴責處理水排海，岸田預計將要求基於科學依據展開討論。