日媒：中國拒絕加入日方建議的處理水評估國際機制

中國/日本

共同社稱5日獲悉，圍繞東京電力福島第一核電站處理水排放入海，日本政府曾向中國政府建議加入國際原子能機構（IAEA）的國際機制，但中國拒絕。該機制是對在福島近海採樣的海水中放射性物質的監測結果進行客觀分析和評估，當事國日本不在其中。日中關係消息人士透露了此事。這再次凸顯出中方反對處理水排海的強硬姿態，日本尋求的基於科學根據的討論變得困難。

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據共同社今天報道稱，中國拒絕加入日方建議的處理水評估國際機制。

關於福島近海的海水，由多個國家研究機構組成的上述國際機制將對日本政府和IAEA分別實施的監測結果進行比較和分析。參加該機制的研究機構由IAEA相關組織選出，包括美國和法國、瑞士、韓國的機構。為保證國際評估的客觀性，當事國日本沒有加入該機制。

據日中關係消息人士稱，日本政府今年以來多次通過外交渠道敦促中方加入該國際機制。這是為使中國能進行科學判斷的建議，但據悉中國方面質疑該機制的實效性，認為無法保證分析和評估的獨立性等，因此沒有接受該建議。

共同社說，日本政府就處理水向中方提議設置日中專家和實務人士參加的“磋商機制”，但中國對此尚未回應。

日本首相岸田文雄和中國國務院總理李強將出席5日在印尼首都雅加達開幕的東盟（ASEAN）相關首腦會議，圍繞處理水對立加深的日中領導人能否接觸成為焦點。不過正式的首腦會談並未推進協調，很可能不會舉行。