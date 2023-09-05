日本向世貿組織提出文書 要求中國撤銷禁止日本水產品進口令

日本/中國/核污染

針對因福島第一核電站處理水排海，中國全面暫停進口日本水產品一事，日本外務省9月4日向世界貿易組織（WTO）提出書面文書，表示“暫停進口”措施完全不可接受，要求立即廢除。

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世貿組織《實施動植物衛生檢疫措施協定》（SPS ）要求在採取嚴重影響與其他國家的貿易的措施時，需要進行通報， 日本政府要求立即解除進口禁令，但中國政府目前尚未回應。

日本內閣官房長官松野博一9月5日在記者會上表示：“我們正在通過基於科學證據嚴謹提供信息，尋求國際社會的理解和支持，同時還將繼續要求中國立即取消對日本食品的進口限制”。

中國政府於8月31日通知世貿組織，作為“有效保護公眾生命健康、徹底控制危險的緊急措施”，決定停止進口原產於日本的所有海產品。

對此，日本政府4日在遞交給世貿組織的文書中指出：“中方所通報的措施日方完全無法接受”，“要求中方立即廢除這些措施，也將繼續提出我們的要求”。

文書稱，處理水排海後的監測結果“清楚地表明，該海域各監測點的氚濃度水平明顯低於排放標準。排放正在按計畫進行， 到目前為止沒有發生任何問題”。

文書還指出：福島第一核電站每年預定排放的處理水中放射性物質氚的含量約為中國秦山核電站等的十分之一。表示中國的暫停進口措施“難以看出是基於科學的原則”。

除了提交這份文書外，日本政府還要求中國政府根據日中同為締約方的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的規定進行討論。 通過討論尋求立即廢除禁止進口措施。 此項協定規定，如果締約國一方採取影響貿易的“緊急措施”，相關國家可以要求進行討論。外務省呼籲中方立即進行討論，但是此項規定中沒有強制措施，目前還不清楚中國是否會按此規定行事。