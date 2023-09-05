蔡英文今率團出訪史瓦帝尼擬促進雙方永續合作

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台灣總統蔡英文今天上午搭乘華航專機出訪非洲友邦史瓦帝尼，展開四天國是訪問，慶祝史瓦帝尼建國55周年。蔡英文登機前，在機場發表談話表示，此行將代表台灣人民，共同慶祝兩國邦誼，促進永續合作。

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蔡英文表示，史瓦帝尼王國，是台灣在非洲堅實的友邦，不僅長期在國際場合為台灣仗義執言，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世，從1986年登基以來，總共訪問台灣18次，兩國之間有着深厚的情誼。

她說，今年是兩國建交55周年，也是史瓦帝尼王國獨立建國55周年，更是史王恩史瓦帝三世55歲生日，她將代表台灣人民，致上最誠摯的祝賀，共同慶祝兩國曆久彌新的邦誼。

蔡英文還表示，台灣期盼進一步和史瓦帝尼從中央到地方深化夥伴關係。因此，這一次，高雄市長陳其邁隨同出訪。她透露，高雄市和史瓦帝尼首都－姆巴巴內市，正在推動締結姊妹市計畫，希望透過這項計畫，有助兩國的教育合作及青年交流。

包括總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、國家安全局長蔡明彥、史瓦帝尼王國臨時代辦熊威查班傑等，今天都到場送機。

針對蔡英文出國前有來自非洲11國、超過80位政要，透過聯合聲明及致函，以及社群媒體貼文等方式，對蔡英文再度出訪非洲表達歡迎。台灣外交部次長李淳表示，這反映出台灣這些年的努力，與非洲國家的關係愈來愈近，雖然與非洲國家沒有正式邦交，但經濟上的互動愈來愈升溫，結果就反應在非洲11個國家、超過80位政要，利用這個機會發聲，對蔡英文總統表達歡迎。

有國際媒體報導，儘管是非洲大陸最後一個反對北京當局「一個中國」原則的國家，史瓦帝尼政府發言人恩蘇馬羅（Alpheous Nxumalo）表示，他不認為「蔡總統的訪問會造成任何問題」。

恩蘇馬羅說，史瓦帝尼王國和台灣共和國（Republic of Taiwan）從1968年起建交，他說，從沒遇到過任何問題，而且台灣總統訪問史瓦帝尼也不是第一次了。