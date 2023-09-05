調查：84%中企臨挑戰 「走出去」比例增至九成 首選香港連東盟等外界

中國/經濟

一項調查顯示，中國疫後經濟復蘇不似預期，刺激更多中國內地企業(內企)希望發展海外市場，但大部分受訪內企希望到東盟等《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）成員國發展，比例高於希望到「一帶一路」等國家發展的比例；而內企選擇在香港尋求專業服務以支援「走出去」的比例更較疫情前大幅上升12個百分點到六成二。

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中國倡議的「一帶一路」項目本月起踏入十周年，但卻出現意大利檢討是否繼續參與及中國主動轉談「小而美」投資方案，而香港貿易發展局這個港府法定組織在5至7月訪問 791家主要在大灣區及長三角地區營運的內地企業的調查結果顯示，83.9%受訪企業表示正面臨各種挑戰，包括地緣政治緊張丶市場需求不足丶融資困難等；影響之下，接近九成受訪內企表示，計畫在未來一至三年「走出去」發展國際業務，比例較疫情前的七至八成為高。

當中，有 71.6%企業希望前往中國以外的十四個 RCEP成員國發展業務，而單是東盟便佔了58%；其次是有 64.3%企業希望前往其他「一帶一路」及相關的新興市場，包括中東丶中歐及東歐丶南美丶非洲等地；而希望到美加兩地的受訪內企則佔45%，另有30%願到英德等先進國家。貿發局研究總監範婉兒昨(4日)在調查結果發布會上說，調查顯示內企的海外發展方向，已由歐美等先進國家轉到東盟等一帶一路沿線國家。

業務方面，受訪內企期望發展的四大領域依次是物流運輸(28.8%)丶市場銷售(26.9%)丶投資設廠(23.3%)及海外採購(15.9%)。

這份名為《香港作為內地企業「走出去」拓展「一帶一路」及RCEP機遇首選平台》的調查又顯示，62.1%表示會在香港尋求專業服務以開拓海外商機，較2019年的同類調查增加十二個百分點；而選擇前往內地不同省市尋找服務的則有47.7%。範婉兒指出，有內企反映香港科研能力強丶引進海外先進器材方便，認為香港能吸引從事可持續發展丶醫療等企業。她總結說，調查反映區內存在商機，呼籲香港商界更主動和積極地把握商機。

根據本台《國際縱橫》專欄報道，「一帶一路」倡議項目的構思由中國國家主席習近平在 2013年9月提出，計畫到 2049年形成一個由七十多個國家組成的聯合體，總金額達 10000億美元。根據中國商務部的統計，截至去年底，中國和參與這項倡議國家的商品貿易總額逼近13兆美元，使中國成為世界上最大的官方債權人，意味諸多貧困國家淪為中國的債務國。

韓媒《朝鮮日報》今(5日)早的報章頭條便以《中國一帶一路10年來致23國面臨破產危機》為題作出報道。面對挫折和指責，中國正尋求推行“小而美”的方案和在債務問題上探索更具可持續性的方法。