香港/經濟

標準普爾發布全球最新採購經理指數(PMI)，香港 8月PMI由 7月的 49.4升至 49.8，但已是連續兩個月低於 50的榮枯線，反映營商環境持續收縮，惟走弱幅度收窄。而營商情緒亦自去年11月以來首次轉為悲觀，使商業信心跌至 2021年 2月以來最低。為此，聲稱以催谷消費和旅遊來刺激經濟的香港政府，決定在10月1日國慶日晚上復辦停了五年的煙花彙演，延續由中秋節前開始推出的夜間經濟推廣活動。

香港將於今年國慶復辦停了五年的煙花彙演, 圖為2018年停放煙花前的國慶煙花彙演 2023年9月5日

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提供金融服務的標普今(5日)早發表 8月的 PMI數據，經濟放緩減弱市場基本需求，造成新訂單總量連續兩個月下降，且跌幅雖然溫和，但仍高於上月。

該公司全球市場財智經濟研究部副總監彭靜怡表示，PMI數據顯示香港 8月的營商環境持續走弱，計及來自中國內地的新增業務由升轉跌，整體市場需求減弱是香港增長放緩的主要原因。此外，環球加息影響經濟，新增訂單持續減少，顯示未來數月產出仍有下跌空間，業者對近期前景並不樂觀。

展望未來一年，標普報告指出，企業營商情緒自去年11月以來首次轉為悲觀，跌至兩年半以來最弱，受訪者普遍憂慮需求持續走弱，以及競爭加劇影響銷情。

在香港經濟增長不如預期的情況下，港府研究推廣夜間經濟，雖然有關計畫不被飲食和零售業界看好，認為這只會分薄港人已然不高的消費力，而勞動力緊張亦令人手難以增加或加長工時，但行政展官李家超今(5日)早在出席會議前透露，財政司司長和副司長正積極籌備推廣夜間經濟活動，期望能夠搞活丶搞旺夜市。他又說，財政司近期就此聯絡不同業界時，業界人士普遍反應正面，並表示會積極參與，包括舉辦多元化活動丶延長營業時間及提供優惠等，預計下周可公布細節。

他早前便已表示，「夜經濟」不是一次性活動，而是不斷地去做，頭炮爭取在中秋節前後推出，並利用好國慶節假期，一直推展跨越新年。而太古地產昨日提早宣布，旗下多個商場會推出一系列晚間推廣優惠，以支持港府推動香港「夜經濟」。

李家超又同時公布，10月1日將復辦國慶煙花彙演，是五年來再次在維港兩岸再有煙花綻放，同時會推出一連串慶祝和優惠活動，希望令香港晚上活起來丶動起來。

據煙花製作業人士表示，大型煙花表演的籌備工作一般需時兩丶三個月，現時距離國慶只有不足一個月的時間，估計承接者須面對挑戰，另一可能是縮小規模。

而另一個需要尹1緊工作來迎接復辦煙花彙演的，相信是酒店業界。酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，業界過往在暑假便會開始為國慶黃金周進行籌備及宣傳，港府現時才公布復辦煙花彙演會令他們的工作更趕忙，但復辦煙花仍是好事，因為每逢國慶黃金周，旅客在酒店及餐飲業方面的需求都很大，相信今次國慶煙花彙演復辦，有助刺激旅遊業，為業界注下強心針，期望聖誕及新年的煙花彙演亦能順利舉行。

香港政府自1982年起便在農曆新年期間於維港舉辦煙花彙演，其後更擴至國慶日，但因為疫情關係，香港自2019年農曆新年煙花彙演後便一直停辦。