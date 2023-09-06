中國欲將“傷害中華民族感情”立法成罪

中國/中華民族精神與感情

中國官方擬修法處罰“有損中華民族精神、傷害中華民族感情”的特定行為。中國“治安管理處罰法（修訂草案）”8月底首次提請全國人大常委會會議審議，新增多項處罰行為。因該修法沒提出具體定義，已在中國網絡掀起一面倒的質疑聲浪。網友批評這是拿來扣人“漢奸”、“反賊”帽子入罪的口袋法。

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據中央社今天報道稱，中國罪罰“傷害中華民族感情”行為。根據中國“治安管理處罰法（修訂草案），新增多項處罰行為“草案”新增第34條，指“在公共場所或者強制他人在公共場所穿着、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的”；“製作、傳播、宣揚、散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論的”，都要受罰。

有上述行為者，處5日以上10日以下拘留，或者人民幣1000元以上3000元以下罰款；情節較重的，處10日以上15日以下拘留，可以並處5000元以下罰款。

但“草案”並未相應提出何謂“有損中華民族精神、傷害中華民族感情”的具體定義。該草案目前正公開徵求意見，9月30日截止。

據中央社說，中國官媒報導後，中國網絡社群掀起一面倒質疑聲浪，多名意見領袖號召網友向全國人大提出反對意見。在社群微博，多位大V（經認證擁有眾多粉絲的網絡用戶）發文反問“傷害民族感情”由誰界定？怎麼算傷害？“什麼是中華民族的精神和感情，一個管理治安的員警叔叔能說了算嗎？”

有大陸網友質疑“這種無法量化完全憑主觀臆斷的條文能作為執法依據嗎？”，反問“吃日本海鮮、穿日式服裝算不算傷害中華民族感情？”、“要是穿着文革時期造反派服飾的算不算？文革可是黨中央明確否定的事件。”